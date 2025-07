Valle Sabbia: Bagolino premiato con la Bandiera Arancione

Bagolino (Bs) è famoso per il coloratissimo carnevale e il Bagòss, un formaggio a pasta dura di quelli che non si dimenticano facilmente per il sapore, il colore giallo intenso - dato dallo zafferano - e la consistenza. Da pochi giorni è entrato anche nel ristretto novero dei Borghi più Belli d'Italia.

Bagolino, nella bresciana Valle Sabbia, ora tra i Borghi più belli d'Italia

Bagolino ora è Bandiera Arancione

La consegna della Bandiera Arancione è avvenuta con una grande festa in piazza, con una cerimonia carica di emozione e orgoglio. Il comune bresciano di 3800 abitanti, situato in alta Valle Sabbia, ultima propaggine lombarda al confine con il Trentino, rappresenta una sorta di unicum per le tradizioni e la collocazione geografica. Cuore in montagna, senza ignorare la pianura grazie alla frazione di Ponte Caffaro che allunga le sue propaggini fin sul lago d'Idro.

Il Bagòss, orgoglio di Bagolino

Ma non solo. Con la splendida valle Dorizzo e i pascoli incontaminati che raggiungono la piana del Gaver dominata dai monti Bruffione e Blumone, ospita un’agricoltura di qualità che ha saputo resistere allo spopolamento e reinventarsi grazie ad un formaggio antico che crea davvero reddito ai giovani allevatori. Un esempio su tutti: il Bagòss si trova in alcune gastronomie milanesi a peso quasi d’oro: fa i 30 e 40 euro al chilo!

Insomma, bellezza vissuta e custodita in un luogo fatto di storia e tradizioni - da non perdere in autunno la transumanza - di buon cibo e genuina allegria. Ma la gemma della Valle Sabbia è destinata a diventare in futuro motore del turismo lento ed autentico: questa la vera sfida che sventola sulla Bandiera Arancione.

di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata