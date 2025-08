San Benedetto nomina Marco D'Elicio nuovo direttore vendite per il canale tradizionale

Il Gruppo San Benedetto ha annunciato la nomina di Marco D'Elicio come nuovo direttore vendite traditional trade. La nuova figura farà riferimento diretto a Vincenzo Tundo, direttore commerciale e marketing Italia del Gruppo.

Marco D'Elicio, nuovo direttore vendite traditional trade del Gruppo San Benedetto

D'Elicio vanta oltre vent'anni di esperienza in ambito commerciale, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità. Negli ultimi anni ha lavorato per il Gruppo Sanpellegrino, dove ha operato come Sales Field Manager per il canale Horeca, maturando competenze specifiche nel segmento fuori casa. La sua carriera include anche un percorso internazionale, con il ruolo di Trade Marketing Manager nella Business Unit Internazionale, oltre a un'esperienza nel marketing come Brand Manager.

Marco D'Elicio è laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, a cui ha affiancato un Master in marketing ottenuto presso Centromarca, anch'esso nel capoluogo lombardo. Una formazione accademica solida che ha accompagnato un percorso professionale orientato alla gestione e allo sviluppo di strategie commerciali. «Siamo certi che Marco D'Elicio saprà guidare con competenza e visione il team Vendite Traditional Trade» è il commento del Gruppo San Benedetto, che augura al manager buon lavoro per questa nuova fase professionale. La nomina si inserisce all'interno di un percorso di consolidamento e sviluppo della rete commerciale dell'azienda.

