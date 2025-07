Bevande analcoliche, da 10 anni il Gruppo San Benedetto è leader

Per il decimo anno di fila, il Gruppo San Benedetto si conferma come primo attore in Italia nel comparto del beverage analcolico. A certificare questo importante traguardo è GlobalData, nota società internazionale di ricerca e consulenza con sede a Londra, considerata tra le voci più autorevoli nell'analisi dei mercati globali delle bevande. Un risultato che premia la mentalità della Total Beverage Company italiana, capace di anticipare i trend, rinnovare e innovare costantemente e rispondere alle richieste di un pubblico sempre più attento a salute e benessere.

San Benedetto si conferma leader nel beverage analcolico per il decimo anno consecutivo

A sostenere la leadership del gruppo sono i numeri: San Benedetto guida infatti la classifica dei gruppi nel comparto analcolico in Italia con una quota del 17,1% a volume, consolidando la propria posizione anche all'interno di mercati verticali particolarmente rilevanti. Il marchio detiene il primo posto a volume nei segmenti dell'acqua minerale (11%), del tè freddo (27,9%), delle bibite gassate no cole low calorie (30,2%) e delle acque funzionali (enhanced water), dove arriva al 40,7%. Con Energade, inoltre, domina anche il mercato degli sport drinks, registrando una quota pari al 34,7%.

San Benedetto al top da 10 anni grazie a un'ampia offerta e all'innovazione

Risultati che, è giusto sottolinearlo, non arrivano per caso. L'azienda ha dimostrato negli anni di saper leggere le trasformazioni delle abitudini di consumo, puntando su un'offerta diversificata e, come detto, in continua evoluzione. Il catalogo è ampio, dinamico, e risponde a esigenze sempre più specifiche, tra benessere, gusto e praticità. La direzione è chiara, ed è quella di mettere al centro le persone, e farlo con prodotti capaci di unire qualità e innovazione, tenendo lo sguardo fisso anche sulla sostenibilità.

Enrico Zoppas, presidente e amministratore delegato del Gruppo San Benedetto

Un impegno quotidiano che trova conferma nelle parole di Enrico Zoppas, presidente e amministratore delegato del Gruppo San Benedetto: «Essere ancora una volta il punto di riferimento per milioni di italiani è per noi motivo di grande orgoglio e una responsabilità che ci spinge a fare sempre meglio. Questi risultati confermano la solidità della nostra visione, fondata su qualità, innovazione e sostenibilità, e la straordinaria passione delle nostre persone. Continueremo a lavorare ogni giorno per offrire prodotti che uniscono benessere, gusto e cura per le persone e per l'ambiente, restando vicini alle esigenze dei consumatori».

La storia del Gruppo San Benedetto

Il percorso di San Benedetto, ricordiamo, affonda le radici a Scorzè, in provincia di Venezia, dove il 10 aprile 1956 nacque il primo stabilimento per l'imbottigliamento delle acque minerali Fonte San Benedetto e Fonte Guizza. Il nome dell'azienda richiama proprio l'“Antica fonte della salute”, conosciuta e apprezzata fin dai tempi della Serenissima per le sue proprietà benefiche. Da piccolo produttore locale, San Benedetto ha saputo crescere rapidamente, conquistando la distribuzione nazionale e ampliando la propria presenza anche all'estero.

La sede di San Benedetto a Scorzè, in provincia di Venezia

Oggi il gruppo conta sette stabilimenti produttivi in Italia - da Scorzè a Pocenia, fino a Popoli Terme, Donato, Nepi, Viggianello e Atella - e quattro siti internazionali tra Spagna, Polonia e Ungheria. È presente in oltre 100 Paesi e ha raggiunto un fatturato di 1,1 miliardi di euro, posizionandosi come primo player del beverage analcolico a livello nazionale.

L'offerta, come ampiamente descritto poc'anzi, copre tutti i segmenti del mercato: dalle acque minerali (San Benedetto, San Benedetto Millennium Water, Acqua di Nepi, Guizza, Pura di Roccia, Fonte Corte Paradiso, Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin, San Benedetto Skincare, Aquaprotein), passando per bibite gassate (San Benedetto, Schweppes), tè freddi, prodotti per l'infanzia, sport drinks (Energade), acque toniche, bevande piatte a base di succo, aperitivi, energy drink e persino bevande vegetali a base di avena.