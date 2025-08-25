EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 25 agosto 2025  | aggiornato alle 16:41 | 114078 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Famiglia dimentica il conto in un ristorante coreano: torna tre ore dopo a saldare

A Milano una famiglia si accorge di aver dimenticato di pagare il conto in un ristorante coreano. Tornano tre ore dopo per saldare. Il gesto di correttezza viene apprezzato dai ristoratori, che applicano anche uno sconto [...]

25 agosto 2025 | 15:31
 

Famiglia dimentica il conto in un ristorante coreano: torna tre ore dopo a saldare

A Milano una famiglia si accorge di aver dimenticato di pagare il conto in un ristorante coreano. Tornano tre ore dopo per saldare. Il gesto di correttezza viene apprezzato dai ristoratori, che applicano anche uno sconto [...]

25 agosto 2025 | 15:31
 

Una famiglia milanese composta da due genitori e una bambina ha cenato in un ristorante coreano a Milano. Al termine del pasto, sono usciti senza saldare il conto, convinti di aver completato la serata normalmente. Solo più tardi, durante il rientro a casa, i genitori si sono resi conto dell’errore. «Ma quanto abbiamo pagato al ristorante?» è stata la frase che ha fatto emergere la dimenticanza. A quel punto, i due hanno deciso di invertire la marcia e tornare al locale.

Famiglia dimentica il conto in un ristorante coreano: torna tre ore dopo a saldare

A Milano una famiglia è tornata al ristorante dopo non aver pagato il conto per sbaglio

Dopo circa tre ore dall’uscita, la famiglia è rientrata nel ristorante, spiegando con calma l’accaduto e chiedendo di poter saldare quanto dovuto. I ristoratori hanno apprezzato il gesto di correttezza e hanno deciso di applicare uno sconto sul totale, riconoscendo la buona fede e la trasparenza dei clienti.

L’episodio è stato raccontato in un video pubblicato da Milano Today e poi rilanciato su TikTok. Nella clip, i protagonisti - Giuseppe L. e Nelly - spiegano come la serata fosse proseguita con una sosta in gelateria e chiacchiere con amici, fino alla presa di coscienza della dimenticanza. «Un episodio semplice - si sottolinea nel video - ma che ricorda quanto sia importante, anche in situazioni banali, scegliere di fare la cosa giusta».

Il caso ha attirato l’attenzione anche per il contrasto con altri episodi, come ad esempio quello di Alghero, di clienti che invece tentano di evitare di pagare il conto. In questo caso, la scelta della famiglia ha evidenziato come anche piccoli gesti possano rafforzare il rapporto di fiducia tra ristoratori e clienti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Milano ristorante coreano dimenticano conto ristorante onestà clienti ristorante pagare conto dimenticato ristorazione Milano episodi ristoranti social famiglie e ristoranti etica consumo fuori casa storie ristorazione Milano correttezza clienti locali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Torresella
Nomacorc Vinventions
CostaGroup
Torresella
Nomacorc Vinventions
CostaGroup
Brita
Antinori

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 