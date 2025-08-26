EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 26 agosto 2025

Il Food Film Fest di Bergamo, ideato da Art Maiora e dalla Camera di Commercio, ha raccolto quest’anno oltre 600 candidature da più di 90 Paesi. Durante i quattro giorni della manifestazione, il pubblico e la giuria hanno assistito alle proiezioni dei 35 finalisti. L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, ha confermato il suo ruolo come punto di incontro tra cinema, cibo e cultura.

Cibo come ossessione: al Food Film Fest 2025 vince la pellicola dall’Arabia Saudita

Food Film Fest: Hungry ha vinto la categoria Movie

Food Film Fest, i premiati

Nella categoria Doc ha vinto Shark Preyed (Italia, 2024), un lavoro di Andrea e Marco Spinelli che racconta come l’osservazione del reale possa trasformarsi in un racconto di forte impatto. «Ottimo lavoro», ha commentato il direttore artistico Luca Cavadini.

Per la categoria Movie, il riconoscimento è andato a Hungry (Arabia Saudita, 2024). Il film mette in scena la storia di Mohammed e il suo rapporto con il cibo fast e salato, fino a trasformarlo in ossessione. La rinascita arriva grazie a due figure femminili che lo riportano all’equilibrio.

La categoria Animation ha visto primeggiare Jus d’orange (Francia-Polonia, 2024), un’animazione disegnata a mano che narra la vicenda di Toni e delle sue arance, tra sogni messi in discussione dal cambiamento.

Il Premio della Direzione Artistica - Premio Emanuele Prati è stato attribuito a Inhabited Space and the Mystery of Water and Earth (Italia, 2023) del regista italo-brasiliano Neto Leão. Il lavoro affronta i temi della memoria attraverso elementi naturali come terra, acqua e fuoco.

Il Premio Ascom Bergamo - Miglior Opera sul Territorio è stato vinto da La Donna della Fresa (Italia, 2025) di Walter Bencini. La pellicola racconta la storia di Rosa e Tommaso, allevatori e imprenditori, che vivono seguendo i ritmi delle stagioni e delle loro 650 pecore.

Food Film Fest, la giuria e la direzione artistica

La giuria era composta da rappresentanti del mondo istituzionale e delle associazioni di categoria: Raffaella Castagnini (Camera di Commercio di Bergamo), Enrico Radicchi (Slow Food Bergamo), Danio Andreini (Coldiretti Bergamo), Oscar Fusini (Ascom Confcommercio Bergamo), Claudio Cecchinelli (Bergamo Città Creativa UNESCO). La direzione artistica è stata affidata a Luca Cavadini.

Cibo come ossessione: al Food Film Fest 2025 vince la pellicola dall’Arabia Saudita

Massimo Boldi protagonista della serata conclusiva

La serata conclusiva, arricchita da talk e degustazioni, ha visto la partecipazione di Massimo Boldi, simbolo della commedia italiana, e la performance del sand artist Andrea Arena che, accompagnato da colonne sonore celebri, ha realizzato immagini con la sabbia dal vivo. Il Food Film Fest tornerà anche il prossimo anno con nuove proiezioni, ospiti e degustazioni, confermando Bergamo come capitale del dialogo tra cinema e cultura gastronomica.

Food Film Fest, un evento accessibile grazie ai partner

Il festival è stato sostenuto da Comune di Bergamo, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e da numerosi partner, a partire da Italia a Tavola e tra cui Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione ASM, Coldiretti Bergamo, Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca e Ascom Confcommercio Bergamo. Grazie al supporto di BCC Milano, UniAcque Spa e al contributo tecnico di Planetel Spa, che ha garantito il Wi-Fi gratuito in piazza Mascheroni, il festival ha potuto mantenere ingresso libero e totale accessibilità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Food Film Fest Bergamo festival cinema cibo cinema internazionale documentari sul cibo animazione premi speciali Ascom Bergamo Slow Food Coldiretti
 
LE ALTRE NOTIZIE
