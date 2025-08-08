Mangiano pesce e vini pregiati, poi scappano: due turisti nei guai ad Alghero

Pesce fresco, bottiglie importanti, piatti locali serviti con cura in un ristorante del centro di Alghero. Una cena come tante, almeno fino al momento del conto. Quando è arrivata l’ora di pagare, i due turisti seduti a quel tavolo si sono alzati e se ne sono andati come se nulla fosse, lasciando tutto sul groppone del ristoratore.

Cenano da signori e non pagano: identificati e denunciati due turisti ad Alghero

È successo nei giorni scorsi in uno dei locali più noti della cittadina sarda, frequentato da residenti e visitatori in cerca di buona cucina e atmosfera rilassata. I due clienti, a quanto ricostruito, avrebbero approfittato di un momento di distrazione del personale per darsi alla fuga. Nessuna parola, nessuna scusa. Semplicemente si sono dileguati, confondendosi tra la folla del centro, dopo aver gustato una cena da veri buongustai.

La fuga, però, è durata poco. La polizia è intervenuta in pochi minuti e, grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a identificare i cosiddetti “furbetti del conto”. Per loro è scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del Codice Penale. Una bravata che ora può costargli fino a due anni di reclusione.

