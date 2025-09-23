All’Antico Vinaio apre a Londra: debutto a Soho con mille schiacciate servite

All’Antico Vinaio sbarca a Londra, nel quartiere di Soho. Già prima del taglio del nastro oltre 300 persone attendevano davanti al locale di Old Compton Street. A fine giornata, con circa mille schiacciate servite, il punto vendita ha chiuso con il cartello “sold out”.

«Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Antico Vinaio, sperando di riuscire a replicare nel Regno Unito il successo avuto negli Usa» ha dichiarato Tommaso Mazzanti, alla guida della catena. Con 48 locali aperti tra Italia, Usa ed Emirati Arabi, l’azienda prevede altre 10 inaugurazioni entro la fine del 2025 e un fatturato che punta ai 100 milioni di euro annui.

Nata come piccola bottega di 20 metri quadri a Firenze, AV è diventata una realtà internazionale con oltre 700 collaboratori. L’apertura di Londra rappresenta il settimo Paese raggiunto dal marchio, a conferma di un percorso di espansione costante.

Il menu del nuovo locale comprende le proposte storiche come La Favolosa, La Schiacciata del Boss e La Toscana, affiancate da due creazioni inedite: La Royal (sbriciolona, stracciatella, pomodori secchi, zucchine grigliate) e La London (porchetta, cheddar stagionato, crema di patate, cipolla caramellata). Solo la domenica sarà disponibile la Sunday Roast, reinterpretazione di un piatto tradizionale britannico in chiave AV.

