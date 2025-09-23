EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 settembre 2025  | aggiornato alle 21:52 | 114586 articoli pubblicati

Castel Firmian
Molino Paolo Mariani
Castel Firmian

All’Antico Vinaio apre a Londra: debutto a Soho con mille schiacciate servite

All’Antico Vinaio apre a Londra in Old Compton Street, Soho. Oltre 300 persone in fila per il debutto Uk con menu tra classici e novità locali. La catena toscana punta a 100 milioni di fatturato entro il 2025 [...]

23 settembre 2025 | 18:25
 

All’Antico Vinaio apre a Londra: debutto a Soho con mille schiacciate servite

All’Antico Vinaio apre a Londra in Old Compton Street, Soho. Oltre 300 persone in fila per il debutto Uk con menu tra classici e novità locali. La catena toscana punta a 100 milioni di fatturato entro il 2025 [...]

23 settembre 2025 | 18:25
 

All’Antico Vinaio sbarca a Londra, nel quartiere di Soho. Già prima del taglio del nastro oltre 300 persone attendevano davanti al locale di Old Compton Street. A fine giornata, con circa mille schiacciate servite, il punto vendita ha chiuso con il cartello “sold out”.

All'Antico Vinaio sbarca a Londra av

All'Antico Vinaio sbarca a Londra

«Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Antico Vinaio, sperando di riuscire a replicare nel Regno Unito il successo avuto negli Usa» ha dichiarato Tommaso Mazzanti, alla guida della catena. Con 48 locali aperti tra Italia, Usa ed Emirati Arabi, l’azienda prevede altre 10 inaugurazioni entro la fine del 2025 e un fatturato che punta ai 100 milioni di euro annui.

Nata come piccola bottega di 20 metri quadri a Firenze, AV è diventata una realtà internazionale con oltre 700 collaboratori. L’apertura di Londra rappresenta il settimo Paese raggiunto dal marchio, a conferma di un percorso di espansione costante.

Il menu del nuovo locale comprende le proposte storiche come La Favolosa, La Schiacciata del Boss e La Toscana, affiancate da due creazioni inedite: La Royal (sbriciolona, stracciatella, pomodori secchi, zucchine grigliate) e La London (porchetta, cheddar stagionato, crema di patate, cipolla caramellata). Solo la domenica sarà disponibile la Sunday Roast, reinterpretazione di un piatto tradizionale britannico in chiave AV.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
All’Antico Vinaio Londra apertura Tommaso Mazzanti schiacciata Soho street food italiano Made in Italy espansione internazionale Sunday Roast
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Diemme
Di Marco
Beer and Food
Allegrini
Diemme
Di Marco
Beer and Food
Allegrini
Consorzio Asti DOCG
Elle&Vire

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 