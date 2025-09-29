Casa Vicina chiude il capitolo torinese e riapre al Boutique Hotel 3T di Ivrea

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Un ultimo brindisi natalizio a Torino e poi, dal 1° gennaio 2026, una nuova avventura. Dopo oltre vent’anni trascorsi nel capoluogo piemontese, il ristorante Casa Vicina torna a Ivrea (To), la città delle origini. La nuova casa sarà all’interno del Boutique Hotel 3T, un’elegante eco-struttura a quattro stelle affacciata sul castello delle “rosse torri” cantate da Carducci.

Casa Vicina lascia Torino e torna a Ivrea dal 2026

La storia dei Vicina è un lungo filo che attraversa cinque generazioni. Tutto inizia nel 1902, quando Pietro Giovanni Battista Vicina Mazzaretto apre a Ivrea una locanda con cambio cavalli. Il testimone passa al figlio Alessandro e ad Amelia, cuoca appassionata, che trasmette ai figli l’amore per la cucina. Negli anni Sessanta Roberto, con la moglie Bruna, inaugura La Gria a Borgofranco d’Ivrea, dedicato alle specialità alla griglia. Nel 1980 nasce il ristorante Casa Vicina, che diventa il cuore dell’impresa familiare e ne consolida l’identità. Nel 2003 inizia la stagione torinese: prima la Crocetta, poi Eataly Lingotto dal 2007 e infine Green Pea dal 2020. Un percorso che ha rafforzato immagine e notorietà, anche grazie al rapporto con la famiglia Farinetti, che ha scelto i Vicina per due dei suoi progetti simbolo.

Ora si apre un nuovo capitolo, che è in realtà un ritorno alle radici. Accanto a Claudio, Anna e Stefano, anime storiche della cucina e della sala, ci sarà la quinta generazione: Laura e Silvia, con Stefano e Alessandro, pronti a dare continuità e nuova energia. Decisiva anche la collaborazione con le famiglie Gianotti e Laurenti, che hanno affidato ai Vicina la continuità del Boutique Hotel 3T. Inaugurato nel 2022, l’hotel è un’eco-struttura a quattro stelle nel cuore di Ivrea, affacciata sul castello delle “rosse torri” cantate da Carducci. Così, dopo l’ultimo pranzo di Natale che chiuderà il ciclo torinese, Casa Vicina ripartirà da Ivrea. Là dove tutto è cominciato, tradizione e futuro tornano a sedersi alla stessa tavola.

Di Piera Genta

