Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 12 gennaio 2026  | aggiornato alle 18:12 | 116734 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
julius meinl

Al supermercato sempre più italiani scelgono i prodotti a marca del distributore

I prodotti realizzati per le insegne della distribuzione valgono oggi 31,5 miliardi di euro e hanno garantito circa 22 miliardi di euro di risparmi alle famiglie italiane negli ultimi cinque anni

 
12 gennaio 2026 | 18:01

Al supermercato sempre più italiani scelgono i prodotti a marca del distributore

I prodotti realizzati per le insegne della distribuzione valgono oggi 31,5 miliardi di euro e hanno garantito circa 22 miliardi di euro di risparmi alle famiglie italiane negli ultimi cinque anni

12 gennaio 2026 | 18:01
 

Ventidue miliardi di euro risparmiati in cinque anni: è da qui che si capisce perché i prodotti a marca del distributore stiano vivendo una fase di pieno slancio. Dal 2020 a oggi la Mdd ha alleggerito la spesa delle famiglie italiane per circa 150 euro l’anno a nucleo e proprio questa presenza costante nel carrello quotidiano spiega perché oggi i numeri volino. Nel 2025 il fatturato dei prodotti a marca del distributore ha superato quota 31 miliardi di euro, arrivando a 31,5 miliardi e crescendo del 6,8% rispetto all’anno precedente. Una dinamica che racconta molto più di una scelta conveniente: dice di un rapporto di fiducia costruito nel tempo sugli scaffali e del ruolo sempre più centrale della Mdd come motore della distribuzione moderna e, nel suo piccolo, dell’economia italiana.

(Mdd)

I prodotti a marca del distributore stanno volando

Questi numeri arrivano dal rapporto realizzato da Teha per ADM - Associazione distribuzione moderna, che sarà presentato il 14 gennaio in occasione del convegno inaugurale di Marca by BolognaFiere 2026. L’analisi mette in fila un altro elemento spesso poco raccontato: il ruolo delle aziende che producono per la Mdd. Più aumenta il peso della marca del distributore nel loro mix produttivo, più crescono i fatturati. Le imprese che lavorano per oltre l’80% su Mdd hanno registrato negli ultimi dieci anni una crescita media dell’11%, mentre chi si ferma tra il 50% e l’80% viaggia attorno al 7% e chi resta sotto quella soglia si ferma al 5%. Un dato che dice molto su come sia cambiata la geografia industriale del cibo e dei prodotti di largo consumo.

Intanto, anche la percezione dei consumatori è cambiata. Oggi nove italiani su dieci dichiarano di fidarsi dei prodotti a marca del distributore. Non perché costano meno e basta, ma perché nel tempo hanno costruito una reputazione fatta di accessibilità, coerenza e capacità di stare al passo con i gusti e le abitudini che cambiano. A sottolinearlo è Mauro Lusetti, presidente di Adm, che parla di un’offerta sempre più ampia e consapevole, capace di crescere a un ritmo doppio rispetto al mercato nel suo complesso. Tradotto: la Mdd ha smesso da tempo di essere lascelta di ripiegoed è diventata una presenza stabile, spesso ragionata, nel carrello.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
mdd marca del distributore supermercato gdo Marca Teha ADM Mauro Lusetti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Tirreno CT
Consorzio Asti DOCG
Ristorexpo
Tirreno CT
Consorzio Asti DOCG
Ristorexpo
Suicrà
Sana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026