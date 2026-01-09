Pistacchio verde, cuore rosa: il gelato “gay” che divide Catania

Anche il gelato finisce al centro delle polemiche su identità di genere e orientamento sessuale. A Catania, una proposta di gelateria diventa oggetto di discussione pubblica. Al centro della polemica c’è un nuovo gusto comparso da alcuni giorni in una gelateria di piazza Duomo, a pochi passi dalla fontana dell’Amenano: si chiama “pistacchio gay” e presenta un aspetto insolito, verde all’esterno e rosa all’interno.

Il pistacchio gay al centro delle polemiche a Catania

La denominazione del gelato ha attirato l’attenzione sui social e ha innescato un confronto che va oltre l’ambito gastronomico. Dal banco della gelateria, la spiegazione è semplice, come riporta il quotidiano La Sicilia: «Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e lo abbiamo chiamato così». Una scelta comunicativa che, tuttavia, non è passata inosservata.

A sollevare pubblicamente il caso è stato Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, rassegna culturale che da oltre dodici anni a Noto affronta temi legati all’identità e ai diritti della comunità Lgbtqi+ che ironizza: «Un pistacchio dal cuore rosa… e quindi Gay!». «Scrivere - commenta poi - “pistacchio gay” in un luogo come una gelateria, spesso frequentata da bambini/e e giovanissimi/e, può alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura machista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera “debole”. Il lavoro da fare è culturale e parte proprio dal linguaggio. Ricordiamoci come la lingua restituisce e, contemporaneamente, impone una visione del mondo».