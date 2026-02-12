Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 febbraio 2026  | aggiornato alle 16:22 | 117372 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Invasione del fotovoltaico nei campi dell’Oltrepò: scatta l’interrogazione al Governo

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha sollecitato i ministri di Agricoltura e Ambiente a chiarire criteri e limiti delle autorizzazioni, alla luce dei progetti previsti tra Cigognola e Broni

 
12 febbraio 2026 | 12:46

Invasione del fotovoltaico nei campi dell’Oltrepò: scatta l’interrogazione al Governo

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha sollecitato i ministri di Agricoltura e Ambiente a chiarire criteri e limiti delle autorizzazioni, alla luce dei progetti previsti tra Cigognola e Broni

12 febbraio 2026 | 12:46
 

Sotto traccia sono tutti (o quasi) d’accordo: bastainvasionedel fotovoltaico nei campi agricoli. Già le organizzazioni sindacali del comparto hanno espresso più di una critica e perplessità sull’espandersi di questa lucrosa attività che sottrae spesso terre pregiate al mondo rurale; a scendere in campo adesso è anche il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. L’esponente politico ha infatti presentato un’interrogazione al Governo sul progetto che riguarda i comuni pavesi di Cigognola e Broni.

campiu

Oltrepò pavese, interrogazione al Governo sui troppi impianti fotovoltaici nei campi

«Non ho intenzione di abbassare la guardia - dice il senatore - sullo scempio che il territorio della provincia di Pavia rischia di subire, a causa dell’eccessivo numero di progetti fotovoltaici e agrivoltaici che lo minacciano. Tra questi quello che dovrebbe interessare i comuni di Cigognola e Broni». E appunto, per capire cosa sta succedendo, Centinaio ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente per chiedere in che modo intendono tutelare il paesaggio e il suolo agricolo, che rappresentano parte integrante della stessa identità del territorio, della comunità che vi abita e dell’intera provincia.

Pesanti le considerazioni su questi impianti che, sempre secondo il vicepresidente di Palazzo Madama: «Nascondono, dietro l’illusione di poter continuare a coltivare quei campi, la realtà di un progressivo abbandono delle colture tradizionali di un’area, con le relative conseguenze sull’economia locale, sul consumo di suolo e sulla perdita di competenze professionali e qualità dei prodotti. Siamo di fronte a un caso di miopia ambientalista, tra l’altro contestata persino da molte associazioni green». Insomma, si guarda all’emergenza del momento, ossia alla transizione energetica, senza prestare attenzione ai danni a lungo termine che si rischia di provocare.

Infine, l’appello e la richiesta al Governo di coinvolgere maggiormente in queste decisioni le comunità locali e gli enti territoriali, che conoscono bene le loro realtà e possono individuare valide alternative al suolo agricolo su cui installare gli impianti fotovoltaici.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
agricoltura fotovoltaico pavia Cigognola Broni Marco Centinaio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Per dell'Emilia Romagna
Webinar
Great Taste Italy
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Per dell'Emilia Romagna
Mulino Caputo
Comavicola

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026