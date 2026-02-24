Menu Apri login
Agricoltura, in Lombardia poco ricambio generazionale: oggi c'è interesse solo in 7 province

Cinque province non registrano nuovi insediamenti under 41, mentre i fondi regionali si concentrano in poche aree, evidenziando uno sviluppo territoriale disomogeneo e ancora lontano da un equilibrio strutturale

 
24 febbraio 2026 | 10:52

Bergamo in testa, a seguire Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Non pervenute: Milano, Lodi, Lecco, Como, Monza e Brianza. “Solo” in 7 province su 12 i giovani sono interessati a lavorare nel mondo agricolo. La notizia emerge dal piano di riparto dei fondi destinati dalla Regione Lombardia a favorire il ricambio generazionale nel mondo rurale e sostenere l’insediamento di nuovi imprenditori under 41. Con la terza finestra 2025 della misura SRE01 sono stati infatti finanziati 24 nuovi insediamenti per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro. Contestualmente si è aperta la prima finestra 2026 dell’intervento, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile.

agricoltura

Agricoltura, in Lombardia il ricambio generazionale resta limitato

Con l’attuale programmazione sono 298 i giovani agricoltori insediati grazie a questa misura, per un totale di 13,14 milioni di euro erogati, a testimonianza di un’azione strutturale e continuativa a sostegno delle nuove generazioni. L’intervento è finalizzato a sostenere giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in qualità di capi azienda e a offrire strumenti concreti per attrarre nuove energie nel comparto, favorendo lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative e sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Il futuro dell’agricoltura lombarda e italiana passa infatti dal coraggio e dalla visione dei giovani. Queste risorse sostengono non solo un ricambio generazionale necessario, ma un vero salto di qualità del sistema agricolo.

Tra gli obiettivi valutati nel bando figurano la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa, l’orientamento verso processi produttivi ambientalmente sostenibili, il miglioramento della gestione agronomica e della protezione delle colture, gli interventi sui sistemi produttivi e le azioni di mercato, inclusa l’adesione a sistemi di qualità, la vendita diretta e la diversificazione aziendale. «Attrarre giovani - ha rimarcato l’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi - significa garantire competitività e presidio del territorio. Regione Lombardia continua a investire con determinazione su chi porta nuove competenze e nuove idee nelle nostre campagne, rafforzando un settore che è strategico per l’economia e per la sicurezza alimentare». Questo, suddiviso per provincia, il riparto della Misura Giovani, III periodo 2025, con i progetti e le risorse assegnate: Bergamo 8, 380mila euro; Brescia 6, 290mila euro; Cremona 1, 40mila euro; Mantova 4, 160mila euro; Pavia 2, 90mila euro; Sondrio 2, 100mila euro; Varese 1, 40mila euro.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
