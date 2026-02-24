Italia protagonista: sette località nella top 20 delle mete europee più desiderate

Secondo la classifica European Best Destinations 2026, l’Italia torna a primeggiare tra le destinazioni più desiderate dai turisti internazionali. A valutare le mete sono stati oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 Paesi, che hanno espresso preferenze su più di 500 località europee. La selezione ha considerato popolarità, qualità dell’offerta turistica, interesse online e attenzione alla sostenibilità.

Verona è la meta italiana più desiderata per il 2026

Tra le città italiane più apprezzate - 7 nelle prime 20 - emerge Verona, quarta in classifica e prima italiana, seguita da Burano, borgo colorato vicino a Venezia, che si colloca all’ottavo posto. Seguono località come Cefalù in Sicilia, Bosa in Sardegna, Ravello sulla Costiera Amalfitana, l’isola di Procida e Taormina, tutte comprese nella top 20. «L’interesse per mete italiane cresce, con un ritorno significativo nella classifica europea», spiegano gli organizzatori del sondaggio.

Trend di viaggio: sostenibilità e immersione nella cultura

Oltre al ritorno dell’Italia, il sondaggio segnala alcune tendenze emergenti. I viaggiatori mostrano una crescente attenzione a esperienze sostenibili, allontanandosi dal modello del turismo rapido e mordi e fuggi. Destinazioni come la Stiria slovena e Madeira rappresentano esempi di turismo immersivo, dove la natura, i paesaggi vinicoli e la cultura locale diventano il focus del viaggio. «Si tratta di mete che uniscono storia, paesaggio e sostenibilità, e offrono esperienze più lunghe e approfondite», precisano gli esperti.

Le altre capitali e regioni europee in classifica

Al primo posto della classifica si conferma Madrid, scelta da oltre 127mila viaggiatori per la sua offerta culturale, i musei e la scena gastronomica. Segue Nicosia, capitale cipriota, mentre al terzo posto si colloca la regione slovena di Štajerska, nota per vigneti e castelli. Completano la top 10 Parigi, Câmara de Lobos, Alaçati, Lisbona, Almeria, Stavanger e la Costa Vicentina, a testimoniare la varietà di esperienze che i viaggiatori europei ricercano: dalle città d’arte alle coste incontaminate, dai borghi pittoreschi alle isole tranquille.