Avanzi in frigo e in dispensa? C’è un manuale che propone 90 ricette anti-spreco

Con Ricette Svuotafrigo, primo titolo della nuova collana “No stress in cucina”, la storica firma culinaria de Il Cucchiaio d’Argento porta in libreria un manuale agile, intelligente e perfettamente in sintonia con il modo di cucinare di oggi: pratico, responsabile e capace di dare dignità anche agli ingredienti più “banali”.

La copertina di “Ricette Svuotafrigo”

Il volume raccoglie 90 ricette, dall’antipasto ai contorni ricchi, tutte pensate per trasformare ciò che giace in frigorifero o in dispensa in piatti gustosi e sorprendenti. Una promessa mantenuta: niente complicazioni, ma una cucina immediata che invita a valorizzare ciò che abbiamo già in casa, riducendo sprechi e fatica. La forza del libro sta nella creatività accessibile. Dalle polpettine di cavolfiore con insalatina di radicchio e noci agli spaghetti al tonno o alla frittata soufflé di lattuga, ogni ricetta propone varianti stagionali e suggerimenti anti-spreco che aiutano a dare una seconda vita a verdure un po’ stanche, pane raffermo o piccole rimanenze di formaggio.

Lo stile è quello tipico del Cucchiaio d’Argento: chiaro, affidabile, ben testato. Le ricette funzionano davvero e incoraggiano chi cucina - anche chi ha poco tempo - a sperimentare combinazioni nuove, senza timori. Il risultato è un libro che non solo risolve il “problema” quotidiano del cosa cucinare, ma invita a un approccio più consapevole e giocoso ai fornelli. Una piccola guida alla fantasia domestica, perfetta per chi vuole ridurre gli sprechi senza rinunciare al gusto e trasformare anche il piatto più semplice in un momento speciale.

Di Piera Genta