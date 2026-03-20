Lombardia, nuovi fondi per i rifugi: 6 milioni per innovazione e riqualificazione

I rifugi non sono hotel o alberghi a 5 stelle, ma essenziali punti di riferimento dotati di servizi sempre più moderni e tecnologicamente avanzati, a servizio di quanti (in crescita anno dopo anno) si recano in montagna. Il futuro del turismo escursionistico e dell'enogastronomia passa anche da queste realtà. E la Giunta della Lombardia ha così deciso di incrementare di ulteriori 6 milioni i fondi per queste strutture. Una misura finalizzata a finanziare interventi di ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, sicurezza, accessibilità, efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali.

Rifugi lombardi, altri 6 milioni dalla Regione: investimenti su sicurezza e accoglienza

«Grazie a queste nuove e ulteriori risorse - ha dichiarato l’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori - incrementeremo la dotazione finanziaria del bando andando a finanziare tutti gli interventi ammessi in graduatoria. Quello dei rifugi e dei bivacchi - continua Sertori - è un settore importante e strategico, per il quale il mio assessorato ha investito molto e continuerà a farlo». Sostenere concretamente quanti vi lavorano significa garantire sia un servizio ai tanti appassionati di montagna che ne apprezzano gli straordinari paesaggi, sia un presidio ambientale. Avere dei punti di riferimento moderni aumenta infatti la sicurezza nella fruizione e fornisce un supporto fondamentale. «Quelle che finanziamo - conclude Sertori - sono azioni progettuali che contribuiscono a migliorare l'accoglienza fra le montagne lombarde». Qui di seguito le strutture finanziate nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Bergamo (9)

La Cordillera Associazione di promozione sociale - Rifugio Monte Alben, 65.187 euro;

Sel Società Escursionisti Lecchesi - Rifugio Grassi, 42.608 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Bergamo - Rifugio Tagliaferri, 100.731 euro;

Comune di Camerata Cornello - Rifugio Cespedosio, 268.571 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Bergamo - Rifugio Mario Merelli al Coca, 52.862 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Bergamo - Rifugio Curò, 89.386 euro;

Schilpario, 61.002 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Bergamo - Rifugio Gherardi, 63.333 euro;

Ardesio, 236.183 euro.

Brescia (13)

Club alpino italiano - Sezione di Brescia - Rifugio Prudenzini, 107.538 euro;

Società escursionisti bresciani Ugolino Ugolini associazione dilettantistica - Rifugio Tita Secchi, 103.010 euro;

Comune di Edolo - Rifugio Sandro Occhi all'Aviolo, 96.120 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Brescia - Rifugio Gnutti, 64.951 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Brescia - Rifugio Tonolini, 97.544 euro;

Breno, 27.959 euro;

Artogne, 60.331 euro;

Comune di Sonico - Rifugio Premassone, 179.016 euro;

Associazione Gruppo Baita Adamè - Rifugio Baita Adamè, 41.717 euro;

Corteno Golgi, 97.470 euro;

Ono San Pietro, 26.082 euro;

Associazione rifugio alpini Monte Cimosco - Rifugio Alpini Monte Cimosco, 36.137 euro;

Cimbergo, 69.779 euro.

Como (3)

Comunità montana del Triangolo lariano - Rifugio Alpetto di Torno, 300.000 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Menaggio - Rifugio Menaggio, 89.207 euro;

Club alpino italiano - Sezione di Como - Rifugio Riella, 101.023 euro.

Lecco (9)

Sel società escursionisti lecchesi - Rifugio Rocca Locatelli, 83.276 euro;

Comune di Pagnona - Rifugio Griera Vecchiai, 278.570 euro;

Barzio, 131.190 euro + 190.740 euro + 93.139 euro + 91.613 euro;

Sel società escursionisti lecchesi - Rifugio Luigi Azzoni, 37.372 euro;

Casargo, 82.554 euro;

Introbio, 85.632 euro.

Sondrio (17)

Valfurva, 110.727 euro + 36.376 euro;

Club slpino italiano - Sezione di Seregno - Rifugio Longoni Antonio ed Elia, 279.826 euro;

Comune di Grosio - Rifugio Eita, 241.879 euro;

Chiesa in Valmalenco, 34.492 euro + 276.794 euro + 61.264 euro;

Lanzada, 185.466 euro + 41.908 euro + 92.464 euro;

Comune di Albaredo per San Marco - Rifugio Alpe Lago, 177.000 euro;

Club alpino italiano - Sezione Valtellinese - Rifugio Marco e Rosa, 40.000 euro;

Con i giovani per i poveri - Rifugio Alpe Schiazzera, 58.072 euro;

Valdisotto, 167.519 euro;

Comunità montana Valtellina di Morbegno - Rifugio Centro delle Montagne, 300.000 euro;

Comune di Piuro - Rifugio Savogno, 115.255 euro;

Tartano, 27.859 euro.

Varese (2)

Club alpino italiano - Sezione di Besozzo - Rifugio Capanna Giulio de Grandi Adamoli, 88.598 euro;

Comune Di Dumenza - Rifugio Dumenza - Alpe Bovis, 89.473 euro.

Di Renato Andreolassi