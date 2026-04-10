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Turismo lento e sostenibile: in Lombardia crescono le gite sui treni storici

Piacciono sempre di più a residenti e turisti, spingendo Trenord a rafforzare le iniziative dedicate: itinerari tematici, collegamenti con battelli ed eventi per vivere il territorio in modo più autentico e coinvolgente

 
10 aprile 2026 | 18:05

Turismo lento e sostenibile: in Lombardia crescono le gite sui treni storici

Piacciono sempre di più a residenti e turisti, spingendo Trenord a rafforzare le iniziative dedicate: itinerari tematici, collegamenti con battelli ed eventi per vivere il territorio in modo più autentico e coinvolgente

10 aprile 2026 | 18:05
 

In Lombardia, sono sempre più apprezzate, non solo dai giovani ma anche e (soprattutto) dagli stranieri. Le gite in treno e i treni storici non rappresentano solo un tuffo nel passato, ma anche l’occasione per fare davvero del turismo lento e consapevole, alla riscoperta delle stazioni, come si suol dire, “secondarie”, di località poco conosciute e dei prodotti enogastronomici locali.

Turismo lento e sostenibile: in Lombardia crescono le gite in treno

Turismo lento e sostenibile: i treni storici rilanciano il territorio lombardo

«Sempre più lombardi e molti vacanzieri - ha dichiarato infatti l’assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente - scelgono il treno anche per il tempo libero, come dimostra la crescita dei viaggi nei primi mesi dell’anno. Le gite a bordo di carrozze d’antan rappresentano un’occasione concreta per scoprire e vivere il territorio in modo semplice e sostenibile». Le iniziative promosse da Trenord per la stagione primavera-estate ’26 inizieranno domenica 12 aprile, con la prima gita sui treni storici in una delle tratte più suggestive: Milano Cadorna-Laveno Mombello, lago Maggiore. A seguire, il 19 aprile, Rovato-Iseo, con la possibilità di effettuare una gita in battello a Montisola e, ancora, il 26 aprile, Milano Cadorna-lago di Como.

Altri appuntamenti con i convogli d’epoca sono previsti nei mesi di maggio e giugno. L’integrazione tra viaggio ferroviario ed esperienza sul territorio, dai laghi ai parchi tematici fino agli eventi locali e alla valorizzazione dei prodotti tipici, va nella direzione - sostengono in Regione - di una mobilità intermodale sempre più attrattiva, che unisce il turismo di prossimità e la valorizzazione del territorio. Insomma, un trasporto pubblico capillare, integrato e vicino alle persone, capace di accompagnare non solo gli spostamenti quotidiani, ma anche il tempo libero, contribuendo allo sviluppo sostenibile.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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