A TuttoFood arrivano le stelle Great Taste per il cibo italiano

Dal 11 al 14 maggio, Great Taste in Italy parteciperà per la prima volta a TuttoFood 2026 Milano (Rho Fiera), uno degli eventi internazionali più rilevanti per il settore agroalimentare. Lo spazio espositivo dedicato diventa un punto di incontro per aziende, buyer e operatori interessati ai sistemi di valutazione della qualità alimentare targati Great Taste. Il progetto rappresenta un riferimento per la valorizzazione dei prodotti alimentari italiani, con l’obiettivo di rafforzarne la visibilità sui mercati esteri e migliorare il posizionamento competitivo del Made in Italy agroalimentare.

La Bresaola Zero Gio Porro, una delle vincitrici delle Tre Stelle a Great Taste of Italy 2025

Sistema di valutazione Great Taste e prodotti premiati

Durante la manifestazione verranno presentati anche prodotti che hanno ottenuto due o tre stelle nell’edizione 2025 di Great Taste in Italy, valutati secondo criteri rigorosi e indipendenti, gli stessi adottati da oltre trent’anni nel sistema originale sviluppato a Londra dalla Guild of Fine Food. La selezione si distingue per l’approccio imparziale alla valutazione sensoriale, basato su degustazioni alla cieca e giudizi espressi da una giuria internazionale di esperti del settore food.

Networking e degustazioni a TuttoFood Milano

Lo stand di Great Taste in Italy a TuttoFood si configura come spazio strategico per networking, incontri professionali e degustazioni guidate. L’obiettivo è offrire una panoramica concreta sull’impatto del sistema di stelle nel settore food globale.

Il Cacio Afrodite de Il Fiorino, un'altra eccellenza premiata allo scorso Great Taste

Il 13 maggio alle 10.30 è prevista la tavola rotonda “Great Taste in Italy: una leva strategica per l’internazionalizzazione del Made in Italy”, con la partecipazione di John Farrand, ceo di Guild of Fine Food. L’incontro approfondisce il ruolo delle certificazioni nella crescita dei mercati internazionali.

Impatto internazionale delle stelle Great Taste

Il sistema coinvolge oltre 100 Paesi e genera effetti concreti sulle performance commerciali. I prodotti premiati registrano in media un incremento delle vendite del 20%, con una maggiore esposizione verso il canale trade e retail. Nel Regno Unito, il marchio Great Taste è riconosciuto dal 58% degli adulti: il 92% lo associa alla qualità, mentre il 46% lo utilizza come guida per nuove scelte alimentari. Dal 2025, l’edizione italiana dedicata esclusivamente ai prodotti nazionali ha contribuito a rafforzare credibilità e opportunità commerciali per numerose aziende. Dopo la fiera, una giuria internazionale procederà alla valutazione dei prodotti iscritti, con pubblicazione dei risultati prevista a luglio e cerimonia di premiazione a settembre.