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venerdì 24 aprile 2026  | aggiornato alle 16:18 | 118834 articoli pubblicati

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Mango e anacardi trainano le vendite: cresce il peso dei “super ingredienti”

Secondo l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, le referenze che valorizzano ingredienti in etichetta superano 5,6 miliardi di euro di sell-out, con superfruit e semi in crescita. Arretrano spezie e dolcificanti

 
24 aprile 2026 | 16:02

Mango e anacardi trainano le vendite: cresce il peso dei “super ingredienti”

Secondo l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, le referenze che valorizzano ingredienti in etichetta superano 5,6 miliardi di euro di sell-out, con superfruit e semi in crescita. Arretrano spezie e dolcificanti

24 aprile 2026 | 16:02
 

Mango e anacardi trainano le vendite al supermercato. È questa, in sintesi, la fotografia scattata dalla diciottesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che ha sostanzialmente analizzato l’impatto degli ingredientisegnalati in etichettasulle performance del largo consumo alimentare.

Mango e anacardi trainano le vendite: cresce il peso dei “super ingredienti”

In Italia boom di mango e anacardi nel carrello della spesa

Nei dodici mesi considerati, le 15.335 referenze del food&beverage (escluse acqua e alcolici) che valorizzano in etichetta ingredienti specifici - dallo zenzero al cacao, dal mango ai semi di sesamo - hanno registrato un incremento del +5,5% a valore, superando i 5,6 miliardi di euro di sell-out tra supermercati, ipermercati e negozi a libero servizio. I volumi restano sostanzialmente stabili (+0,9%), con una crescita sostenuta sia dalla domanda sia dall’offerta.

L’Osservatorio individua 41 ingredienti chiave, suddivisi in sette cluster: superfruit, semi, supercereali/farine, spezie, superfood, dolcificanti e ingredienti tradizionali. Tra questi, i superfruit - categoria che include mandorla, mirtillo e mango - risultano i più presenti nel carrello degli italiani e anche i più dinamici, con un +9,2% a valore e +5,3% a volume. Seguono i semi, che segnano un +8,4% a valore e +7,0% a volume.

Andamento positivo anche per i superfood, come peperoncino e ginseng (+4,2% a valore e +1,5% a volume), e per i supercereali e farine, tra cui quinoa e farro (+1,9% a valore e +1,6% a volume). Gli ingredienti tradizionali, come nocciola e vaniglia, crescono del +5,7% a valore, pur registrando una lieve flessione a volume (-0,1%). In calo invece le spezie (-0,1% a valore e -3,6% a volume) e i dolcificanti (-3,8% a valore e -3,4% a volume).

MWM

Nel dettaglio dei singoli ingredienti, la classifica per andamento evidenzia mango e anacardi tra i più diffusi, insieme a semi di chia, acqua di cocco e matcha, tutti caratterizzati da crescite a doppia cifra nelle vendite a volume. Al contrario, rallentano alcuni prodotti protagonisti degli ultimi anni, tra cui avocado, zenzero, curcuma, cannella, ginseng, spirulina, pistacchio e burro d’arachidi. Tra gli ingredienti emergenti, l’Osservatorio segnala il riso basmati, in crescita dell’8,1% a volume, e soprattutto il wasabi, che registra un incremento del +19,7%, posizionandosi tra i prodotti con il maggiore potenziale di sviluppo nel breve periodo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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