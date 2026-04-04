Poco tempo per cucinare? C’è un libro con 90 ricette veloci e affidabili

C'è un momento, tra il rientro a casa e la fame che si fa sentire, in cui cucinare rischia di diventare più un ostacolo che un piacere. È lì che si inserisce “Tutto in una pentola”, libro firmato da autori vari per Il Cucchiaio d'Argento, parte della collana “No stress in cucina”: un manuale che prende sul serio la vita reale, fatta di tempi stretti e voglia di mangiare decentemente. Il sottotitolo - “Buone idee, trucchi semplici e 90 ricette infallibili” - non promette rivoluzioni gastronomiche, ma qualcosa di più utile: affidabilità.

La copertina del libro “Tutto in una pentola”

Il punto di forza sta nella chiarezza dell'impostazione. Le novanta ricette sono organizzate per metodo di cottura, una scelta che parla direttamente a chi apre il libro con una domanda precisa: cosa posso fare con quello che ho e con il tempo che ho? Quattro i capitoli: in pentola o in tegame, in padella, in forno, a fuoco lento. Una struttura che diventa una mappa della cucina domestica, dove ogni tecnica suggerisce un ritmo diverso - la pentola per i piatti rapidi, la padella per le preparazioni veloci, il forno per le cotture senza pensieri, il fuoco lento per chi può permettersi il lusso del tempo.

Il tono è rassicurante, mai didascalico. Le ricette puntano all'essenziale senza scadere nella banalità: sono pensate per funzionare anche quando si cucina distrattamente dopo una giornata piena. I “trucchi semplici” disseminati tra le pagine aiutano a ottimizzare gesti e ingredienti, riducendo sprechi e passaggi inutili. Nessuna cucina identitaria o regionale dominante, ma una selezione che guarda alla quotidianità contemporanea, con piatti che possono diventare routine settimanale senza stancare. In un panorama affollato di ricettari spettacolari e spesso poco praticabili, Tutto in una pentola sceglie una strada diversa: meno ambizione scenografica, più concretezza. Che è esattamente quello che serve quando si tratta di mettere qualcosa in tavola, ogni sera, senza drammi.

Di Piera Genta