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Poco tempo per cucinare? C’è un libro con 90 ricette veloci e affidabili

Un manuale costruito sulla cucina quotidiana, tra tecniche essenziali e passaggi ridotti al minimo: piatti pensati per funzionare davvero, con istruzioni chiare e soluzioni pratiche anche quando tempo e attenzione scarseggiano

 
04 aprile 2026 | 16:41

Poco tempo per cucinare? C’è un libro con 90 ricette veloci e affidabili

Un manuale costruito sulla cucina quotidiana, tra tecniche essenziali e passaggi ridotti al minimo: piatti pensati per funzionare davvero, con istruzioni chiare e soluzioni pratiche anche quando tempo e attenzione scarseggiano

04 aprile 2026 | 16:41
 

C'è un momento, tra il rientro a casa e la fame che si fa sentire, in cui cucinare rischia di diventare più un ostacolo che un piacere. È lì che si inserisce “Tutto in una pentola”, libro firmato da autori vari per Il Cucchiaio d'Argento, parte della collana “No stress in cucina”: un manuale che prende sul serio la vita reale, fatta di tempi stretti e voglia di mangiare decentemente. Il sottotitolo - “Buone idee, trucchi semplici e 90 ricette infallibili” - non promette rivoluzioni gastronomiche, ma qualcosa di più utile: affidabilità.

Tutto in una pentola

La copertina del libro “Tutto in una pentola”

Il punto di forza sta nella chiarezza dell'impostazione. Le novanta ricette sono organizzate per metodo di cottura, una scelta che parla direttamente a chi apre il libro con una domanda precisa: cosa posso fare con quello che ho e con il tempo che ho? Quattro i capitoli: in pentola o in tegame, in padella, in forno, a fuoco lento. Una struttura che diventa una mappa della cucina domestica, dove ogni tecnica suggerisce un ritmo diverso - la pentola per i piatti rapidi, la padella per le preparazioni veloci, il forno per le cotture senza pensieri, il fuoco lento per chi può permettersi il lusso del tempo.

Il tono è rassicurante, mai didascalico. Le ricette puntano all'essenziale senza scadere nella banalità: sono pensate per funzionare anche quando si cucina distrattamente dopo una giornata piena. I “trucchi semplici” disseminati tra le pagine aiutano a ottimizzare gesti e ingredienti, riducendo sprechi e passaggi inutili. Nessuna cucina identitaria o regionale dominante, ma una selezione che guarda alla quotidianità contemporanea, con piatti che possono diventare routine settimanale senza stancare. In un panorama affollato di ricettari spettacolari e spesso poco praticabili, Tutto in una pentola sceglie una strada diversa: meno ambizione scenografica, più concretezza. Che è esattamente quello che serve quando si tratta di mettere qualcosa in tavola, ogni sera, senza drammi.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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