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martedì 07 aprile 2026  | aggiornato alle 19:22 | 118479 articoli pubblicati

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Un barattolo di Nutella è finito nella missione spaziale della Nasa Artemis II

Un barattolo di Nutella compare a bordo della missione Artemis II e viene ripreso in assenza di gravità nella capsula Orion. Il breve video diventa virale, con rilanci ufficiali e attenzione dei media internazionali

 
07 aprile 2026 | 19:05

Un barattolo di Nutella è finito nella missione spaziale della Nasa Artemis II

Un barattolo di Nutella compare a bordo della missione Artemis II e viene ripreso in assenza di gravità nella capsula Orion. Il breve video diventa virale, con rilanci ufficiali e attenzione dei media internazionali

07 aprile 2026 | 19:05
 

Dopo aver conquistato i mercati di 170 Paesi, adesso la Nutella approda anche nello spazio. Durante una diretta della missione spaziale della Nasa Artemis II, le immagini mostrano un barattolo di Nutella che, in assenza di gravità, fluttua all’interno della capsula Orion. Un breve video di circa cinque secondi, che ha rapidamente attirato l’attenzione sui social, diventando virale nel giro di poche ore.

nutella

La Nutella conquista anche lo spazio

La scena ha suscitato anche qualche dubbio sulla sua autenticità: alcuni utenti hanno ipotizzato che il contenuto possa essere stato rielaborato con strumenti di intelligenza artificiale. Tuttavia, l’account statunitense di Nutella ha rilanciato le immagini sui propri canali, accompagnandole con lo slogan «Nutella is out of this world», sottolineando come il viaggio rappresenti simbolicamente un traguardo in termini di visibilità e diffusione del marchio. La stessa comunicazione ha riportato il messaggio: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi crema spalmabile nella storia. Portiamo il sorriso a nuove altitudini».

Anche i media statunitensi hanno commentato l’episodio definendolo un «delizioso incidente pubblicitario», evidenziando l’impatto mediatico della scena. La Nasa è intervenuta nella conversazione online, confermando l’episodio e facendo riferimento ai “dolci momenti” condivisi dagli astronauti durante la missione. Secondo quanto riportato, il barattolo non sarebbe parte di alcuna iniziativa ufficiale, ma un oggetto personale portato a bordo dagli astronauti stessi, nel rispetto delle consuete abitudini di portare con sé piccoli comfort durante le missioni nello spazio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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