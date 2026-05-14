A Brescia gli studenti imparano a combattere lo spreco partendo dalla mensa

Accompagnare i territori, con l'aiuto dei giovani, verso stili di vita sempre più sostenibili, combattendo lo spreco alimentare. Circa 600 tra studenti e docenti hanno partecipato all’evento conclusivo del progetto educativo “Dal Piatto al Pianeta”, promosso da A2A e Aprica in collaborazione con il Comune di Brescia, dedicato alla sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare e della sostenibilità.

Brescia ha coinvolto 585 studenti in un progetto contro lo spreco alimentare

I numeri raccontano la portata del progetto avviato lo scorso autunno: 10 scuole della città coinvolte, 28 classi e ben 585 studenti tra primaria e secondaria, protagonisti di un percorso che ha trasformato le mense scolastiche in veri e propri laboratori di sostenibilità, in linea con l’impegno delle aziende pubbliche nella promozione dell’economia circolare e nella riduzione dei rifiuti. Partendo dall’esperienza quotidiana del pasto a scuola, ragazze e ragazzi sono stati accompagnati a riflettere sul valore del cibo, delle risorse naturali e delle scelte individuali. Tra laboratori, attività in aula e momenti di confronto, i giovani hanno analizzato cause e impatti dello spreco alimentare, arrivando a proporre soluzioni concrete. Un lavoro culminato nel contest finale, che ha visto la presentazione di 63 elaborati: progetti narrativi, analisi dei dati, performance teatrali e contenuti capaci di unire rigore e immaginazione.

Sul podio, tre progetti capaci di distinguersi per creatività e capacità di affrontare il tema dello spreco alimentare in modo originale ed efficace. Il primo premio è stato assegnato alla classe quarta della scuola primaria Giovanni XXIII, autrice di un leaflet illustrato con protagonista Geronimo Stilton, capace di raccontare il tema dello spreco con grande capacità comunicativa. Secondo posto per la classe quarta dell’IC Centro 3, che ha realizzato un accurato lavoro di monitoraggio e analisi del cibo sprecato in mensa. Terzo posto per la classe prima della scuola Giosuè Carducci, che ha portato in scena una rappresentazione teatrale sul riuso del cibo avanzato, distinguendosi per coinvolgimento e qualità interpretativa.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Edulia Treccani, il polo educativo digitale dell’Istituto Treccani, che ha contribuito allo sviluppo dei contenuti formativi e delle risorse educative messe a disposizione delle scuole partecipanti. Le tre classi vincitrici hanno ricevuto una gift card del valore di 1.000 euro per l’acquisto di materiali didattici, insieme all’accesso alle risorse formative di Edulia. Un premio pensato per continuare a investire nella crescita educativa e nella diffusione della cultura della sostenibilità. “Dal Piatto al Pianeta” ha confermato il ruolo centrale della scuola come motore di cambiamento: un luogo in cui costruire consapevolezza e trasformare piccoli gesti quotidiani in azioni concrete per il futuro.

Di Renato Andreolassi