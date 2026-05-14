Federalberghi, Massimiliano Schiavon riconfermato vicepresidente nazionale

Massimiliano Schiavon è stato riconfermato vicepresidente nazionale e membro della Giunta di Federalberghi nazionale per il mandato 2026-2031. La nomina è arrivata a poco meno di un mese della riconferma di Bernabò Bocca alla guida della federazione per il prossimo quinquennio e dell’elezione dei nuovi organi che affiancheranno il presidente.

Massimiliano Schiavon, confermato vicepresidente nazionale di Federalberghi

«Desidero ringraziare il presidente Bocca per la fiducia e l’attenzione che ancora una volta ha voluto riservarmi - ha dichiarato Schiavon. La nomina alla vicepresidenza nazionale è una scelta che avviene sulla persona e che esula dalle logiche di rappresentanza territoriale; per questo considero particolarmente significativa la dimostrazione di stima e fiducia che mi è stata rinnovata. Allo stesso tempo, questa riconferma rappresenta anche un riconoscimento che voglio condividere con l’intero sistema turistico Veneto che ho l’onore di rappresentare e che continua a distinguersi per qualità, capacità imprenditoriale e risultati».

Originario di Jesolo (Ve) e presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, ricordiamo, è una delle figure di riferimento dell’ospitalità regionale. Per il Veneto, quindi, la sua conferma ai vertici nazionali dell’associazione mantiene saldo il proprio peso all’interno del sistema turistico italiano, in un contesto che vede la regione confermarsi prima destinazione del Paese con oltre 74 milioni di presenze annue.