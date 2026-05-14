Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 14 maggio 2026  | aggiornato alle 20:18 | 119211 articoli pubblicati

Brodetto Fest
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

2026-2031

Federalberghi, Massimiliano Schiavon riconfermato vicepresidente nazionale

Originario di Jesolo (Ve) e presidente di Federalberghi Veneto, Schiavon continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente nazionale e a sedere nella Giunta dell’associazione per il mandato 2026-2031

 
14 maggio 2026 | 18:38

Federalberghi, Massimiliano Schiavon riconfermato vicepresidente nazionale

Originario di Jesolo (Ve) e presidente di Federalberghi Veneto, Schiavon continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente nazionale e a sedere nella Giunta dell’associazione per il mandato 2026-2031

14 maggio 2026 | 18:38
 

Massimiliano Schiavon è stato riconfermato vicepresidente nazionale e membro della Giunta di Federalberghi nazionale per il mandato 2026-2031. La nomina è arrivata a poco meno di un mese della riconferma di Bernabò Bocca alla guida della federazione per il prossimo quinquennio e dell’elezione dei nuovi organi che affiancheranno il presidente.

Federalberghi Massimiliano Schiavon riconfermato vicepresidente nazionale

Massimiliano Schiavon, confermato vicepresidente nazionale di Federalberghi

«Desidero ringraziare il presidente Bocca per la fiducia e l’attenzione che ancora una volta ha voluto riservarmi - ha dichiarato Schiavon. La nomina alla vicepresidenza nazionale è una scelta che avviene sulla persona e che esula dalle logiche di rappresentanza territoriale; per questo considero particolarmente significativa la dimostrazione di stima e fiducia che mi è stata rinnovata. Allo stesso tempo, questa riconferma rappresenta anche un riconoscimento che voglio condividere con l’intero sistema turistico Veneto che ho l’onore di rappresentare e che continua a distinguersi per qualità, capacità imprenditoriale e risultati».

Webinar 19 maggio

Originario di Jesolo (Ve) e presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, ricordiamo, è una delle figure di riferimento dell’ospitalità regionale. Per il Veneto, quindi, la sua conferma ai vertici nazionali dell’associazione mantiene saldo il proprio peso all’interno del sistema turistico italiano, in un contesto che vede la regione confermarsi prima destinazione del Paese con oltre 74 milioni di presenze annue.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
federalberghi turismo Massimiliano Schiavon Bernabò Bocca
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Galbani
Mulino Caputo
Pellegrini
Doumix
Webinar
Galbani
Mulino Caputo
Pellegrini
Doumix
Bonduelle
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026