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Giornata della Ristorazione 2026: oltre 60 eventi in Italia e nel mondo

La Giornata della Ristorazione 2026, coinvolge migliaia di ristoranti in Italia e all’estero con oltre 60 eventi. L’iniziativa celebra il ruolo economico, sociale e culturale della ristorazione italiana

 
16 maggio 2026 | 15:33

Giornata della Ristorazione 2026: oltre 60 eventi in Italia e nel mondo

La Giornata della Ristorazione 2026, coinvolge migliaia di ristoranti in Italia e all’estero con oltre 60 eventi. L’iniziativa celebra il ruolo economico, sociale e culturale della ristorazione italiana

16 maggio 2026 | 15:33
 

La quarta edizione della Giornata della Ristorazione segna un nuovo traguardo per la valorizzazione della ristorazione italiana, con un calendario ricco di appuntamenti diffusi su tutto il territorio nazionale e una forte partecipazione internazionale. Dopo l’approvazione definitiva della legge che istituisce ufficialmente la giornata nel calendario civile dello Stato, l’iniziativa promossa da Fipe-Confcommercio si consolida come uno dei momenti più rappresentativi per il settore Horeca, coinvolgendo migliaia di pubblici esercizi in Italia e una rete sempre più ampia di ristoranti italiani all’estero.

Il lavoro quotidiano dei ristoranti valorizzato a livello nazionale e internazionale

Il lavoro quotidiano dei ristoranti valorizzato a livello nazionale e internazionale

Oltre 60 eventi tra cultura, istituzioni e comunità locali

Sono più di 60 gli appuntamenti organizzati lungo la Penisola, tra eventi istituzionali, iniziative culturali e momenti di incontro aperti al pubblico. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della ristorazione italiana come motore economico, sociale e culturale dei territori. La partecipazione diffusa conferma la centralità del comparto nella promozione dell’ospitalità italiana, elemento identitario riconosciuto anche a livello internazionale.

Il valore sociale ed economico della ristorazione italiana

«La Giornata della Ristorazione è diventata negli anni una grande manifestazione diffusa, capace di mettere in rete territori, imprese, istituzioni, scuole e comunità attorno ai valori più autentici dell’ospitalità italiana», dichiara Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio.

Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio

«La partecipazione straordinaria registrata quest’anno, con migliaia di ristoranti coinvolti in Italia e una presenza significativa della ristorazione italiana all’estero, dimostra quanto questo settore rappresenti un patrimonio strategico non solo sul piano economico, ma anche sotto il profilo culturale e sociale. La ristorazione italiana è molto più di un comparto produttivo: è relazione, identità, memoria collettiva, presidio urbano e strumento di coesione sociale. Ogni ristorante racconta una storia fatta di territori, tradizioni, professionalità e capacità di accoglienza. Ogni tavola condivisa diventa un luogo di incontro, di dialogo e di comunità. È anche grazie a questa rete diffusa di pubblici esercizi che il modello italiano di convivialità continua a essere riconosciuto e apprezzato nel mondo».

Un riconoscimento istituzionale per l'Horeca

La Giornata della Ristorazione nasce per dare visibilità al contributo quotidiano di un comparto che genera occupazione, valore economico e identità territoriale. Il riconoscimento istituzionale rafforza il ruolo pubblico della ristorazione nella vita del Paese, sottolineando l’importanza di tutelare e promuovere un patrimonio che rappresenta uno dei principali ambasciatori dell’Italia nel mondo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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