Giornata della Ristorazione 2026: oltre 60 eventi in Italia e nel mondo

La quarta edizione della Giornata della Ristorazione segna un nuovo traguardo per la valorizzazione della ristorazione italiana, con un calendario ricco di appuntamenti diffusi su tutto il territorio nazionale e una forte partecipazione internazionale. Dopo l’approvazione definitiva della legge che istituisce ufficialmente la giornata nel calendario civile dello Stato, l’iniziativa promossa da Fipe-Confcommercio si consolida come uno dei momenti più rappresentativi per il settore Horeca, coinvolgendo migliaia di pubblici esercizi in Italia e una rete sempre più ampia di ristoranti italiani all’estero.

Il lavoro quotidiano dei ristoranti valorizzato a livello nazionale e internazionale

Oltre 60 eventi tra cultura, istituzioni e comunità locali

Sono più di 60 gli appuntamenti organizzati lungo la Penisola, tra eventi istituzionali, iniziative culturali e momenti di incontro aperti al pubblico. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della ristorazione italiana come motore economico, sociale e culturale dei territori. La partecipazione diffusa conferma la centralità del comparto nella promozione dell’ospitalità italiana, elemento identitario riconosciuto anche a livello internazionale.

Il valore sociale ed economico della ristorazione italiana

«La Giornata della Ristorazione è diventata negli anni una grande manifestazione diffusa, capace di mettere in rete territori, imprese, istituzioni, scuole e comunità attorno ai valori più autentici dell’ospitalità italiana», dichiara Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio.

Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio

«La partecipazione straordinaria registrata quest’anno, con migliaia di ristoranti coinvolti in Italia e una presenza significativa della ristorazione italiana all’estero, dimostra quanto questo settore rappresenti un patrimonio strategico non solo sul piano economico, ma anche sotto il profilo culturale e sociale. La ristorazione italiana è molto più di un comparto produttivo: è relazione, identità, memoria collettiva, presidio urbano e strumento di coesione sociale. Ogni ristorante racconta una storia fatta di territori, tradizioni, professionalità e capacità di accoglienza. Ogni tavola condivisa diventa un luogo di incontro, di dialogo e di comunità. È anche grazie a questa rete diffusa di pubblici esercizi che il modello italiano di convivialità continua a essere riconosciuto e apprezzato nel mondo».

Un riconoscimento istituzionale per l'Horeca

La Giornata della Ristorazione nasce per dare visibilità al contributo quotidiano di un comparto che genera occupazione, valore economico e identità territoriale. Il riconoscimento istituzionale rafforza il ruolo pubblico della ristorazione nella vita del Paese, sottolineando l’importanza di tutelare e promuovere un patrimonio che rappresenta uno dei principali ambasciatori dell’Italia nel mondo.