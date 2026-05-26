Villa d’Este, bilancio record nel 2025: ricavi a 115,3 milioni, utile a 29,5

Villa d'Este Spa, società che opera nel comparto dell’ospitalità di lusso e che controlla tra gli altri l’omonimo hotel di Cernobbio sul lago di Como, ha chiuso il 2025 con il miglior risultato economico dalla sua costituzione nel 1873. Il gruppo ha registrato ricavi netti per 115,3 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto al 2024, un Ebitda di 47,5 milioni (+18,6%), con un Ebitda margin del 41,2%, e un utile netto di 29,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 24 milioni dell’esercizio precedente (in termini percentuali, +22,9%).

Villa d’Este, il 2025 è stato l’anno del bilancio record: ricavi a 115,3 milioni

I risultati hanno sostanzialmente riflesso l’andamento positivo delle strutture del gruppo, il consolidamento del posizionamento internazionale del brand Villa d’Este e la crescita della domanda nel segmento dell’hotellerie di lusso, sostenuta in particolare dalla clientela statunitense e internazionale. Il 2025 ha rappresentato anche un anno particolarmente intenso sul fronte delle operazioni straordinarie sul lago di Como. Il gruppo ha infatti ampliato il proprio perimetro attraverso una serie di acquisizioni e operazioni strategiche che ne hanno rafforzato la presenza sul territorio. Tra queste, il rientro nel gruppo del Golf Villa d’Este di Montorfano, fondato dalla stessa Villa d’Este un secolo fa e che nel 2026 festeggerà il proprio centenario, grazie al consolidamento della partecipazione in Immobiliare Bosco Montorfano Spa.

Nello stesso anno sono entrati nel perimetro societario anche l’Hotel Regina Olga di Cernobbio e l’Hotel Terminus di Como. Quest’ultimo ha segnato l’ingresso del gruppo nel comparto alberghiero cittadino, affiancandosi agli storici Hotel Palace e Hotel Barchetta e completando così la presenza sul lungolago del capoluogo lariano. Parallelamente è proseguito il percorso di sviluppo di Villa d’Este La Collezione, il marchio che riunisce le strutture cinque stelle del gruppo. Oltre a Villa d’Este a Cernobbio e Villa La Massa a Firenze, il brand comprende oggi anche Palazzo Venezia a Como, entrato nel perimetro societario nel 2025 attraverso l’acquisizione dell’ex Hotel Vista, e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio, la cui apertura è prevista entro la fine di giugno. Un ulteriore riconoscimento è arrivato con l’ingresso di Palazzo Venezia (primo indirizzo della città di Como ad entrare nella prestigiosa collezione internazionale) e Miralago Luxury Apartments in The Leading Hotels of the World.

Davide Bertilaccio, amministratore delegato del gruppo

«I risultati del 2025 raccontano un percorso collettivo, ed è doveroso riconoscere che dietro a questi numeri c'è il lavoro eccezionale di un team che ogni giorno interpreta con cura e dedizione l'identità di Villa d'Este. L'ingresso di Palazzo Venezia e Miralago in The Leading Hotels of the World, con Palazzo Venezia primo indirizzo della collezione nella città di Como e Miralago tra le prime branded residences, è un riconoscimento che appartiene a tutte le persone del Gruppo prima ancora che alle strutture. La nostra ambizione non è soltanto far crescere il Gruppo, ma contribuire a rafforzare il lago di Como come destinazione luxury di riferimento a livello internazionale. Il 2026, con il centenario del Circolo Golf Villa d'Este e l'apertura di Miralago Luxury Apartments, sarà un anno in cui tradizione e nuovi progetti si incontrano nel modo più naturale, con la stessa visione di lungo periodo che da oltre 150 anni guida questa società», ha commentato Davide Bertilaccio, amministratore delegato del gruppo.