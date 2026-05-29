Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 29 maggio 2026  | aggiornato alle 18:01 | 119523 articoli pubblicati

Brodetto Fest
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

Università Iulm

Rossella Cerea è la nuova presidente di Iulm Food Academy

Responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità del tristellato Da Vittorio, guiderà l’accademia dell’Università Iulm dedicata a educazione alimentare, divulgazione e consapevolezza nutrizionale

 
29 maggio 2026 | 14:57

Rossella Cerea è la nuova presidente di Iulm Food Academy

Responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità del tristellato Da Vittorio, guiderà l’accademia dell’Università Iulm dedicata a educazione alimentare, divulgazione e consapevolezza nutrizionale

29 maggio 2026 | 14:57
 

Rossella Cerea, responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità del tristellato Da Vittorio, è la nuova presidente di Iulm Food Academy (Ifa), l’accademia dell’Università Iulm dedicata alla promozione della cultura alimentare, della divulgazione e della consapevolezza nutrizionale, con la direzione scientifica di Nicola SorrentinoUna nomina che, ricordiamo, coincide con il recente conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro alla madre, Bruna Gritti Cerea.

Rossella Cerea è la nuova presidente di Iulm Food Academy

Rossella Cerea, nuova presidente di Iulm Food Academy (credits: Ifa)

L’ingresso di Rossella alla guida dell’accademia si inserisce nel percorso di crescita di Iulm Food Academy, che mira a rafforzare il proprio ruolo nella formazione e nella diffusione di una maggiore cultura alimentare. Un ambito che oggi coinvolge temi sempre più ampi, dalla salute pubblica alla sostenibilità, passando per l’innovazione e lo sviluppo economico. In questo scenario, la capacità di mettere in relazione nutrizione, comunicazione, ospitalità e conoscenza del cibo assume un’importanza crescente nella formazione di nuove competenze.

«Oggi il cibo - ha detto la neopresidente nel suo primo intervento - rappresenta molto più di un’esperienza: è cultura, conoscenza e uno strumento fondamentale di salute e prevenzione. Credo fortemente nel valore della consapevolezza alimentare e nella responsabilità di saper scegliere, interpretare e trasformare gli ingredienti con rispetto. Questo progetto nasce proprio per formare persone capaci di unire tradizione italiana, scienza e benessere, contribuendo a diffondere una cultura del cibo sempre più informata e attenta».

Wm Crociera

Un obiettivo condiviso anche dal direttore scientifico dell’accademia, Nicola Sorrentino, che sottolinea il legame tra alimentazione e benessere: «Un’alimentazione corretta ed equilibrata rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione e la tutela della nostra salute. Mangiare bene non significa rinunciare al piacere del cibo, ma trovare il giusto equilibrio tra gusto, benessere e qualità. La cultura della sana alimentazione è un investimento concreto sulla salute presente e futura».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Iulm Food Academy Iulm cultura alimentare università cibo Rossella Cerea
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Debic
Sagna
Doumix
Cinzano
Debic
Sagna
Doumix
Cinzano
Consorzio Garda Doc
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026