Rossella Cerea è la nuova presidente di Iulm Food Academy

Rossella Cerea, responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità del tristellato Da Vittorio, è la nuova presidente di Iulm Food Academy (Ifa), l’accademia dell’Università Iulm dedicata alla promozione della cultura alimentare, della divulgazione e della consapevolezza nutrizionale, con la direzione scientifica di Nicola Sorrentino. Una nomina che, ricordiamo, coincide con il recente conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro alla madre, Bruna Gritti Cerea.

Rossella Cerea, nuova presidente di Iulm Food Academy (credits: Ifa)

L’ingresso di Rossella alla guida dell’accademia si inserisce nel percorso di crescita di Iulm Food Academy, che mira a rafforzare il proprio ruolo nella formazione e nella diffusione di una maggiore cultura alimentare. Un ambito che oggi coinvolge temi sempre più ampi, dalla salute pubblica alla sostenibilità, passando per l’innovazione e lo sviluppo economico. In questo scenario, la capacità di mettere in relazione nutrizione, comunicazione, ospitalità e conoscenza del cibo assume un’importanza crescente nella formazione di nuove competenze.

«Oggi il cibo - ha detto la neopresidente nel suo primo intervento - rappresenta molto più di un’esperienza: è cultura, conoscenza e uno strumento fondamentale di salute e prevenzione. Credo fortemente nel valore della consapevolezza alimentare e nella responsabilità di saper scegliere, interpretare e trasformare gli ingredienti con rispetto. Questo progetto nasce proprio per formare persone capaci di unire tradizione italiana, scienza e benessere, contribuendo a diffondere una cultura del cibo sempre più informata e attenta».

Un obiettivo condiviso anche dal direttore scientifico dell’accademia, Nicola Sorrentino, che sottolinea il legame tra alimentazione e benessere: «Un’alimentazione corretta ed equilibrata rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione e la tutela della nostra salute. Mangiare bene non significa rinunciare al piacere del cibo, ma trovare il giusto equilibrio tra gusto, benessere e qualità. La cultura della sana alimentazione è un investimento concreto sulla salute presente e futura».