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Il bando

Regione Lombardia, stanziati 4,6 milioni per promuovere le eccellenze agroalimentari

Il bando, aperto fino al 30 luglio, sostiene consorzi e associazioni con contributi destinati a fiere, campagne informative, workshop, attività sul web e iniziative dedicate a consumatori e operatori

 
03 giugno 2026 | 18:24

Regione Lombardia, stanziati 4,6 milioni per promuovere le eccellenze agroalimentari

Il bando, aperto fino al 30 luglio, sostiene consorzi e associazioni con contributi destinati a fiere, campagne informative, workshop, attività sul web e iniziative dedicate a consumatori e operatori

03 giugno 2026 | 18:24
 

Lo stanziamento è più che significativo per far conoscere le eccellenze agroalimentari lombarde. Il bando si è aperto il 28 maggio e chiuderà il 30 luglio. La Regione mette infatti a disposizione 4,6 milioni di euro per sostenere le attività di promozione dei suoi prodotti di qualità. «Le produzioni certificate lombarde - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi - rappresentano un patrimonio economico e identitario straordinario. Con questo intervento vogliamo rafforzare la capacità delle filiere di promuovere la qualità dei prodotti, consolidando così la presenza sui mercati e aumentando la consapevolezza dei consumatori».

Regione Lombardia, stanziati 4,6 milioni per promuovere le eccellenze agroalimentari

Eccellenze agroalimentari lombarde, dalla Regione 4,6 milioni per la promozione (in foto il Salva Cremasco Dop)

L’intervento sostiene iniziative di informazione e promozione dedicate ai regimi di qualità riconosciuti dall’Unione europea e ai sistemi nazionali e regionali, con l’obiettivo di migliorare la redditività delle imprese agricole e agroalimentari, rafforzare le filiere e valorizzare le produzioni certificate. Possono presentare domanda consorzi e associazioni di produttori biologici, consorzi di tutela Dop e Igp, consorzi di tutela dei vini a denominazione, associazioni legate ai sistemi di qualità della produzione integrata e della zootecnia.

Saranno finanziate attività di informazione, promozione e pubblicità relative ai prodotti certificati, comprese campagne informative, partecipazione a fiere ed eventi, educational tour, workshop, attività nei punti vendita, azioni sui media e sul web, realizzazione di materiali divulgativi, ricerche di mercato e iniziative rivolte agli operatori del comparto e ai consumatori. L’agroalimentare lombardo è sempre più chiamato a competere in mercati evoluti e attenti alla qualità. Per questo è fondamentale - rimarcano al Pirellone - accompagnare le imprese non solo nella produzione, ma anche nella capacità di comunicare il valore aggiunto delle eccellenze lombarde, della sicurezza alimentare e dei modelli produttivi sostenibili che caratterizzano il sistema della rosa camuna.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Regione Lombardia agroalimentare Lombardia prodotti qualità promozione Alessandro Beduschi
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