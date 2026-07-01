Europe's 50 Best Bars 2026: il Line di Atene sul tetto d'Europa, Italia protagonista

La prima edizione di Europe’s 50 Best Bars 2026, sponsorizzata da Perrier, incorona Line di Atene come miglior cocktail bar d'Europa. La classifica è stata presentata durante la cerimonia ufficiale di Amsterdam dall'organizzazione che cura anche The World's 50 Best Bars. L'edizione inaugurale ha riconosciuto cinquanta insegne distribuite in 22 città europee, confermando la vivacità di un comparto in continua evoluzione e capace di attrarre appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Line di Atene è stato eletto miglior cocktail bar d'Europa nella classifica curata dall'organizzazione The World's 50 Best Bars

Al vertice della graduatoria si colloca Line, eletto The Best Bar in Europe e The Best Bar in Greece 2026. Situato nel quartiere di Kato Petralona, all'interno di un'ex galleria d'arte, il locale rappresenta uno dei progetti più originali della scena ateniese. L'ambiente conserva un'estetica industriale caratterizzata da soffitti molto alti e grandi spazi aperti, mentre la proposta gastronomica e quella dedicata ai cocktail ruotano attorno al tema della fermentazione e dell'utilizzo integrale delle materie prime.

Fondato dai bartender Vasilis Kyritsis e Nikos Bakoulis, il locale produce internamente vini di frutta, birre artigianali e pane a lievitazione naturale. Ogni sottoprodotto viene recuperato per realizzare nuove preparazioni, secondo un modello di economia circolare che riduce gli sprechi e valorizza ogni ingrediente. Tra gli elementi più distintivi spiccano i vini di frutta denominati "Why-ins", sviluppati insieme all'enologo Thanos Georgilas, disponibili sia in versioni più classiche sia in interpretazioni sperimentali arricchite da ingredienti freschi e distillati.

Foto di gruppo dei partecipanti alla cerimonia di premiazione di Amsterdam

Faye Huggett, direttrice della community di Europe's 50 Best Bars, afferma: «Siamo immensamente orgogliosi di proclamare Line primo vincitore in assoluto del titolo The Best Bar in Europe, sponsorizzato da Perrier. La straordinaria ospitalità e l'incredibile creatività non solo hanno permesso loro di aggiudicarsi questo riconoscimento, ma hanno anche consolidato la posizione di Atene sulla scena mondiale. Ci auguriamo che questa prima edizione di Europe's 50 Best Bars accenda i riflettori su un numero ancora maggiore di bar eccezionali in questo vivace continente, ispirando i buongustai di tutto il mondo a esplorare tutto ciò che ha da offrire, dalle capitali storiche dei cocktail alle scene emergenti che stanno spingendosi oltre i confini in modi sempre nuovi ed entusiasmanti".

L'Italia protagonista con nove cocktail bar nella classifica europea

L'Italia si distingue come uno dei Paesi maggiormente rappresentati nella graduatoria con nove cocktail bar, confermando il ruolo sempre più importante della scena nazionale nel panorama europeo. Il riconoscimento di The Best Bar in Italy, sponsorizzato da Disaronno, viene assegnato a Moebius Milano, che conquista il sesto posto assoluto. Il risultato conferma il valore di un progetto capace di coniugare alta qualità della miscelazione, ricerca gastronomica e un'identità ben definita, diventando negli ultimi anni uno dei principali punti di riferimento della mixology italiana.

Lo staff di Moebius Milano, primo bar italiano in classifica e sesto assoluto

Milano si conferma capitale nazionale del settore grazie anche alla presenza di altri tre locali nella top 50. Camparino in Galleria ottiene il diciottesimo posto, confermando il prestigio di uno dei simboli storici dell'aperitivo milanese e italiano. Nella graduatoria compare anche 1930, ventiduesimo, realtà conosciuta a livello internazionale per l'esperienza riservata e per una proposta di miscelazione altamente ricercata. Completa la presenza milanese Rita, che conquista il quarantanovesimo posto grazie a un'offerta che negli anni ha contribuito a diffondere la cultura del cocktail contemporaneo.

Anche Firenze si ritaglia un ruolo di primo piano con due insegne. Locale Firenze raggiunge il ventunesimo posto, distinguendosi per una proposta che unisce valorizzazione del patrimonio storico della città e ricerca nella preparazione dei cocktail. Poco più indietro si colloca Gucci Giardino, ventinovesimo, capace di affermarsi come destinazione di riferimento grazie all'incontro tra ospitalità, design e miscelazione di alto livello.

Nella classifica 50 Best Bars 2026 in Europa ben 9 locali italiani

Roma porta in classifica due indirizzi ormai consolidati. Freni e Frizioni conquista il trentunesimo posto, mentre Drink Kong si posiziona al trentaduesimo, confermando il ruolo della Capitale tra le destinazioni europee più apprezzate dagli appassionati di cocktail. Completa la presenza italiana L'Antiquario di Napoli, ventottesimo nella graduatoria. Il locale partenopeo rappresenta una delle realtà più riconosciute del Sud Italia e testimonia come l'eccellenza della mixology italiana sia oggi distribuita lungo tutto il Paese, coinvolgendo città con identità, stili e interpretazioni differenti.

Londra resta uno dei principali riferimenti della mixology europea

Con sette indirizzi presenti nella graduatoria, Londra conferma la propria forza nel panorama internazionale dei cocktail bar. Il Connaught Bar, decimo assoluto, conquista il riconoscimento di miglior bar del Regno Unito, seguito da Satan's Whiskers, Tayer + Elementary, Waltz, Kwant Mayfair, Three Sheets e Scarfes Bar. A questi si aggiunge Panda & Sons di Edimburgo, ventesimo nella classifica generale.

La premiazione della Connaugt Bar di Londra, miglior bar UK e decimo assoluto, con gli italiani Agostino Perrone e Giorgio Bargiani protagonisti

Anche la Grecia rafforza la propria presenza con The Bar in Front of the Bar, Barro Negro, Baba au Rum, The Clumsies e Gorilla di Salonicco, mentre Tirana entra nella graduatoria con Nouvelle Vague. Spagna, Francia, Scandinavia ed Europa centrale confermano la crescita qualitativa delle rispettive scene dedicate ai cocktail, grazie a locali ormai riconosciuti come punti di riferimento internazionali.

I premi speciali valorizzano creatività, sostenibilità e ospitalità

Oltre alla classifica principale, Europe’s 50 Best Bars 2026 assegna una serie di riconoscimenti dedicati ai locali e ai professionisti che si sono distinti in specifici ambiti della mixology. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figura il Siete Misterios Best Cocktail Menu Award, assegnato a Panda & Sons di Edimburgo per "Transcend", un menu che propone cocktail sperimentali sviluppati attraverso tecniche di congelamento a temperature inferiori allo zero. Introdotto nel 2021, il premio celebra i locali che riescono a distinguersi per progettazione del menu, preparazione dei drink, narrazione e qualità complessiva dell'esperienza.

Il riconoscimento Roku Industry Icon viene attribuito a Salvatore Calabrese, figura considerata tra i protagonisti assoluti del bartending internazionale. Conosciuto come "The Maestro", Calabrese ha costruito una carriera lunga oltre cinquant'anni contribuendo in maniera determinante all'evoluzione della cultura del cocktail. Il suo nome è stato legato alla valorizzazione del Duke's Bar di Londra come destinazione di riferimento per il Martini e alla creazione del celebre Breakfast Martini, oltre a un'attività professionale che ha influenzato generazioni di bartender.

Salvatore Calabrese, conosciuto come "The Maestro", premiato come Roku Industry Icon

Tra i premi dedicati alle nuove aperture emerge Waltz di Londra, vincitore del Three Cents Best New Opening Award. Il locale debutta direttamente al ventitreesimo posto della classifica grazie a un progetto ispirato al bartending giapponese. Fondato da Gento Torigata, già responsabile del Kwant di Mayfair, propone una carta di cocktail micro-stagionali costruita intorno alla selezione degli ingredienti, all'equilibrio dei sapori e alla precisione tecnica.

Grande attenzione anche ai temi della sostenibilità. Il Ketel One Sustainable Bar Award viene assegnato al De Vie di Parigi, premiato per un modello gestionale che integra approvvigionamento responsabile, valorizzazione della stagionalità, riduzione degli sprechi e attenzione agli impatti ambientali e sociali. Il SevenRooms Best Bar Design Award va invece a Hide di Budapest, premiato per un progetto architettonico capace di coniugare estetica, funzionalità e comfort. L'identità degli spazi contribuisce a definire un'esperienza immersiva, dimostrando quanto il design rappresenti oggi un fattore strategico nella costruzione dell'identità di un locale.

Tra i riconoscimenti annunciati prima della cerimonia figurano inoltre il Michter's Art of Hospitality Award, assegnato al Mirror Bar di Bratislava, e l'Altos Bartenders' Bartender Award, conferito a Giorgio Bargiani, considerato una delle figure più autorevoli della nuova generazione di bartender.