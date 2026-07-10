Lombardia, quasi 4 milioni di euro a 91 giovani agricoltori per il ricambio generazionale

Stanziati, assegnati e già sul conto corrente di 91 giovani agricoltori lombardi. Con un investimento di 3,94 milioni di euro, la Regione ha così deciso concretamente di favorire il ricambio generazionale nel mondo rurale e sostenere l'insediamento di forze imprenditoriali fresche nel comparto. «Con il provvedimento - rimarcano al Pirellone - la Lombardia conferma il proprio impegno nel creare nuove opportunità per chi sceglie di costruire il proprio futuro nel settore primario. Ogni giovane che decide di investire in agricoltura rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio. Significa infatti credere in un modello di sviluppo capace di coniugare tradizione e innovazione».

Lombardia, 91 giovani agricoltori sostenuti con quasi 4 milioni di euro

Il compito delle istituzioni è accompagnare questi ragazzi nel loro percorso, offrendo strumenti concreti affinché possano trasformare entusiasmo e competenze in imprese solide e competitive. I contributi prevedono un premio di 50mila euro per gli insediamenti nelle aree svantaggiate di montagna e di 40mila euro per quelli localizzati nelle altre zone, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e rafforzare il tessuto imprenditoriale. I beneficiari operano in numerosi comparti produttivi e sono distribuiti su gran parte del territorio, dai monti alla pianura, a testimonianza della vitalità dell'agricoltura e dell'interesse delle nuove generazioni verso un settore sempre più orientato alla valorizzazione delle produzioni locali.

«Il futuro della nostra terra - sottolinea l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi - passa dalla capacità di attrarre nuove energie e nuove competenze. Per questo continuiamo a investire con convinzione sul ricambio generazionale, perché senza giovani non può esserci competitività, innovazione né autentica sovranità alimentare. La Regione continuerà a sostenere chi sceglie di fare impresa agricola, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno contribuisce a custodire il territorio e a produrre eccellenze riconosciute in tutto il mondo». La maggioranza dei contributi è andata a Mantova (880.000 euro), a seguire Brescia (850.000 euro) e poi, via via, le altre province: Bergamo 330.000 euro, Pavia e Sondrio 300.000 euro, Milano e Cremona 280.000 euro, Varese 270.000 euro, Lecco 240.000 euro.

Di Renato Andreolassi