Come organizzare i menu di stagione: il ricettario che aiuta a cucinare senza stress

La cucina di tutti i giorni raramente procede secondo un programma. C’è la spesa fatta in fretta, il frigorifero da svuotare, gli impegni che cambiano e il tempo che sembra non bastare mai. La collana No Stress in cucina de Il Cucchiaio d’Argento nasce proprio da questa quotidianità e propone volumi pensati per rendere più semplice l’organizzazione dei pasti. Tra questi c’è "Menu per ogni stagione", dedicato a chi desidera seguire il ritmo naturale dell’anno anche a tavola.

"Menu per ogni stagione", il nuovo libro de Il Cucchiaio d'Argento per la collana No Stress

Il libro raccoglie novanta ricette suddivise tra primavera, estate, autunno e inverno. Ogni stagione è costruita attorno a menu completi, con piatti che utilizzano gli ingredienti nel loro periodo migliore e suggerimenti per comporre pranzi e cene senza dover cercare ogni volta nuove idee. La stagionalità non è soltanto il criterio con cui sono ordinate le ricette. Diventa il filo conduttore del volume, che accompagna il lettore nella scelta di ortaggi, frutta, legumi, carne e pesce seguendo quello che il calendario offre durante l’anno. Un modo per riportare in cucina prodotti che cambiano con i mesi e costruire menu diversi senza complicare la preparazione.

Le ricette sono presentate con il linguaggio essenziale che da sempre caratterizza Il Cucchiaio d’Argento. I procedimenti sono descritti con chiarezza e ogni preparazione può trovare spazio nella cucina di casa, dal pranzo in famiglia alla cena organizzata all’ultimo momento. Tra le pagine ricorre anche l’idea di programmare i pasti con un po’ di anticipo, valorizzando quello che è già presente in dispensa e in frigorifero. Una scelta che permette di utilizzare gli ingredienti con maggiore continuità e di ridurre gli sprechi attraverso una pianificazione semplice dei menu settimanali.

Di Piera Genta