365 A TAVOLA
365 giorni a tavola: sei libri con ricette stagionali per la cucina di tutti i giorni
Sapori di casa e Cucinare per gli ospiti, i primi due volumi della nuova collana 365 giorni a tavola de Il Cucchiaio d’Argento. Sei libri accompagneranno i lettori con ricette stagionali dedicate alla cucina quotidiana
Sapori di casa e Cucinare per gli ospiti sono i primi due titoli di 365 giorni a tavola, la nuova collana de Il Cucchiaio d’Argento. Il progetto editoriale si svilupperà in sei volumi, ciascuno con 90 ricette organizzate seguendo il calendario delle stagioni e dedicate ai diversi momenti della tavola.
Sapori di casa è rivolto a chi cucina ogni giorno e cerca nuove idee per variare il menu senza ricorrere a preparazioni lunghe. Le ricette spaziano dai cestini con uova strapazzate e tonno alle polpette di zucchine e patate, dagli involtini di sogliola con pomodoro fresco agli spiedini di tacchino, fino alle polpette di vitello con cuore di scamorza. A chiudere il volume trovano spazio anche alcuni dolci, come la torta di carote e mele e la crema cotta al gianduia.
Cucinare per gli ospiti: idee per pranzi di famiglia e cene tra amici
Con Cucinare per gli ospiti l’attenzione si sposta sui pranzi di famiglia e sulle cene tra amici. Le ricette accompagnano il lettore dall’antipasto al dessert con proposte pensate per un menu completo. Tra queste figurano la pappa al pomodoro con carpaccio di melanzane, i fiori di zucca fritti ripieni di tofu, olive e capperi, la pasta con salsiccia, patate e friggitelli e gli involtini di pesce spada in padella.
Ricette stagionali e spiegazioni dettagliate nei nuovi volumi de Il Cucchiaio d’Argento
I due volumi seguono la stessa impostazione. Le ricette sono suddivise per stagione, così da facilitare la scelta degli ingredienti nei diversi periodi dell’anno, e sono accompagnate da fotografie e spiegazioni dettagliate che rendono semplice seguirne i passaggi.
Una collana di ricette per tutto l’anno firmata Il Cucchiaio d’Argento
Con questi primi due titoli prende forma una collana pensata per raccogliere idee da utilizzare durante tutto l’anno. Un repertorio di ricette che alterna piatti della cucina quotidiana e menu dedicati alle occasioni di convivialità, mantenendo l’impostazione che da sempre caratterizza Il Cucchiaio d’Argento: chiarezza nelle spiegazioni, attenzione alla stagionalità e una cucina adatta anche a chi non ha particolare esperienza ai fornelli.