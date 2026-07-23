Sapori di casa e Cucinare per gli ospiti sono i primi due titoli di 365 giorni a tavola, la nuova collana de Il Cucchiaio d’Argento. Il progetto editoriale si svilupperà in sei volumi, ciascuno con 90 ricette organizzate seguendo il calendario delle stagioni e dedicate ai diversi momenti della tavola.

La copertina del libro Sapori di Casa

Sapori di casa è rivolto a chi cucina ogni giorno e cerca nuove idee per variare il menu senza ricorrere a preparazioni lunghe. Le ricette spaziano dai cestini con uova strapazzate e tonno alle polpette di zucchine e patate, dagli involtini di sogliola con pomodoro fresco agli spiedini di tacchino, fino alle polpette di vitello con cuore di scamorza. A chiudere il volume trovano spazio anche alcuni dolci, come la torta di carote e mele e la crema cotta al gianduia.

Cucinare per gli ospiti: idee per pranzi di famiglia e cene tra amici

Con Cucinare per gli ospiti l’attenzione si sposta sui pranzi di famiglia e sulle cene tra amici. Le ricette accompagnano il lettore dall’antipasto al dessert con proposte pensate per un menu completo. Tra queste figurano la pappa al pomodoro con carpaccio di melanzane, i fiori di zucca fritti ripieni di tofu, olive e capperi, la pasta con salsiccia, patate e friggitelli e gli involtini di pesce spada in padella.

Ricette stagionali e spiegazioni dettagliate nei nuovi volumi de Il Cucchiaio d’Argento

I due volumi seguono la stessa impostazione. Le ricette sono suddivise per stagione, così da facilitare la scelta degli ingredienti nei diversi periodi dell’anno, e sono accompagnate da fotografie e spiegazioni dettagliate che rendono semplice seguirne i passaggi.

La copertina del libro Cucinare Per Gli Ospiti

Una collana di ricette per tutto l’anno firmata Il Cucchiaio d’Argento