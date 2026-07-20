La tutela del capitale naturale entra stabilmente nei modelli di business del futuro, trasformando la salvaguardia dell'ambiente in un concreto valore economico e sociale. Con questo obiettivo Agugiaro & Figna Molini, punto di riferimento nella produzione di farine professionali, annuncia la terza edizione del Premio di Laurea magistrale "Il Bosco del Molino". L'iniziativa, nata nella cornice del Campus Scientifico dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, è sviluppata in stretta collaborazione con il Cinsa (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali). Il concorso si rivolge ai laureati delle università di Veneto, Emilia-Romagna e Umbria, i tre territori storici che ospitano gli stabilimenti produttivi dell'azienda. Dopo i precedenti focus dedicati al clima e alla transizione digitale, l'edizione 2026 mette al centro il settore Economico, Management, Comunicazione e Marketing, puntando a valorizzare le competenze dei giovani talenti universitari.

Bosco del Molino a Parma, il polmone verde e laboratorio a cielo aperto nato per la tutela della biodiversità

Comunità dei Molini: ricerca scientifica e valorizzazione ecosistemi forestali

L'iniziativa si inserisce all'interno di un percorso di ampio respiro avviato nel 2020: la Comunità dei Molini. Questo ecosistema interdisciplinare unisce la salvaguardia della biodiversità alla ricerca scientifica applicata, trasformando i terreni adiacenti ai siti produttivi in veri e propri laboratori a cielo aperto. I fulcri del progetto sono il Bosco del Molino a Parma e l'Orto del Molino a Padova, spazi dove l'impegno per la formazione delle nuove generazioni si unisce alla cultura del fare e allo sviluppo tecnologico. «Integrare la tutela del capitale naturale nei modelli di business del futuro e trasformare la sostenibilità ambientale in un concreto valore economico e sociale». Attraverso questo approccio, le aree verdi aziendali diventano modelli replicabili di gestione ambientale, capaci di generare un impatto positivo sul territorio e di stimolare nuove linee di ricerca accademica sul legame tra produzione alimentare e tutela delle risorse naturali.

Requisiti di partecipazione e scadenze per il premio tesi magistrale