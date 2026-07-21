Il Gruppo F.lli De Cecco ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di RossoGargano Scapa , realtà agricola e industriale con sede a Foggia. L'accordo, siglato il 1° giugno 2026, si è concluso con successo a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni normative e della verifica delle condizioni contrattuali. Con un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro , la transazione segna un passaggio strategico nel posizionamento del marchio abruzzese nel comparto dei prodotti a base di pomodoro e delle conserve vegetali .

RossoGargano rappresenta un punto di riferimento nell'agroalimentare italiano per la gestione integrata della materia prima. La società coordina e programma la coltivazione nei campi dei soci consorziati, cura la trasformazione nello stabilimento di Foggia e gestisce la distribuzione commerciale. La filiera integrata dal campo al confezionamento e la tracciabilità dei pomodori 100% italiani costituiscono il principale fattore distintivo dell'azienda, già radicata sia sul mercato interno sia su tre direttrici internazionali chiave per il Gruppo De Cecco.

L'ingresso di RossoGargano permette a De Cecco di presidiare ogni fase della produzione, incrementando l'efficienza della catena di fornitura e innalzando gli standard di controllo qualitativo. Il Cav. Filippo Antonio De Cecco, Presidente del Consiglio di Amministrazione della F.lli De Cecco, ha dichiarato: «Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine questa operazione, del valore di circa 70 milioni di euro. L'acquisizione rappresenta un'importante tappa strategica per il Gruppo De Cecco, poiché ci permetterà di integrare e consolidare ulteriormente la nostra filiera produttiva, accrescere l'efficienza e la redditività in un comparto nel quale vantiamo già una solida presenza e offrire ai consumatori prodotti la cui qualità è garantita dal controllo diretto dell'intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione sul mercato. Siamo convinti che questa operazione costituisca un passaggio determinante nel percorso di sviluppo e di crescita del nostro Gruppo». Sul piano legale e finanziario, De Cecco è stata assistita dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall'Equity Partner Barbara Napolitano e composto dagli Associate Marco Calderone e Alessandro Carbone. I soci di RossoGargano sono stati affiancati dal Dott. Francesco Ciampo per la consulenza finanziaria e fiscale, e da Xperta Partners Legal (XP Legal) con il partner Gianluca Bartolomei per gli aspetti legali.