Le strutture pet friendly stanno diventando un elemento centrale del settore turistico. Case di proprietà, abitazioni in affitto, alberghi, bed & breakfast e soprattutto agriturismi rappresentano le soluzioni più richieste, grazie alla presenza di spazi aperti e ambienti in grado di ridurre lo stress degli animali. Anche il numero delle spiagge attrezzate è in aumento. Molte mettono a disposizione punti d'acqua, aree d'ombra, docce e spazi dedicati al gioco, offrendo servizi pensati per garantire il benessere degli animali e dei loro proprietari.