ESTATE A 4 ZAMPE
In vacanza con il cane o il gatto: sono 6,1 milioni di italiani a farlo
Sono 6,1 milioni gli italiani che quest'estate scelgono di partire con il proprio animale domestico. Crescono le strutture pet friendly, ma restano criticità legate agli abbandoni e alla carenza di servizi dedicati
L'estate conferma la crescita del fenomeno delle vacanze con gli animali domestici. Secondo l'analisi di Coldiretti/Ixè, sono 6,1 milioni gli italiani che scelgono di partire insieme al proprio cane, gatto o ad altri animali da compagnia, una tendenza favorita dalla diffusione di strutture sempre più attente alle esigenze degli ospiti a quattro zampe.
Tra i proprietari di animali, il 30% ha deciso di portare con sé il proprio compagno di viaggio, mentre il 43% preferirà affidarlo a parenti, amici o pensioni specializzate. Il 27%, invece, rinuncerà alla partenza a causa della limitata disponibilità di strutture adeguate.
Agriturismi, spiagge e alloggi: l'offerta dedicata agli animali
Le strutture pet friendly stanno diventando un elemento centrale del settore turistico. Case di proprietà, abitazioni in affitto, alberghi, bed & breakfast e soprattutto agriturismi rappresentano le soluzioni più richieste, grazie alla presenza di spazi aperti e ambienti in grado di ridurre lo stress degli animali. Anche il numero delle spiagge attrezzate è in aumento. Molte mettono a disposizione punti d'acqua, aree d'ombra, docce e spazi dedicati al gioco, offrendo servizi pensati per garantire il benessere degli animali e dei loro proprietari.
Il problema degli abbandoni e i consigli per partire in sicurezza
Accanto alla crescita del turismo dedicato agli animali, resta aperta la questione degli abbandoni estivi. Secondo Coldiretti, circa il 30% dei 130mila casi registrati ogni anno si concentra proprio durante i mesi estivi, con conseguenze rilevanti sul piano sociale e della sicurezza stradale. Per affrontare il viaggio in modo corretto, è consigliabile evitare le ore più calde, tenere sempre a disposizione acqua fresca e programmare un controllo veterinario prima della partenza. Vaccinazioni e trattamenti antiparassitari rappresentano inoltre strumenti fondamentali per proteggere la salute degli animali durante il soggiorno.