Maxi acquisizione nel food delivery: Uber compra Delivery Hero per 13 miliardi

La conferma è arrivata dalla stessa Delivery Hero, che ha comunicato l'intesa con il colosso americano della mobilità e delle consegne. L'offerta prevede un corrispettivo di 41,50 euro per ogni azione della società.

Un'operazione che rafforza il settore delle consegne

L'acquisizione rappresenta uno dei principali movimenti degli ultimi anni nel comparto delle piattaforme digitali dedicate alla ristorazione e alle consegne a domicilio. L'obiettivo è rafforzare la presenza internazionale del gruppo e integrare competenze maturate nei diversi mercati in cui le due aziende operano.

Commentando l'operazione, il cofondatore e amministratore delegato di Delivery Hero, Niklas Östberg, ha sottolineato gli elementi di continuità tra le due realtà. «La piattaforma globale di mobilità e consegne di Uber e il nostro comune impegno verso l'innovazione rendono questa partnership ideale per consolidare i punti di forza di Delivery Hero nella consegna locale di cibo e nel quick commerce e per portare avanti la nostra strategia "Everyday App" a beneficio dei nostri clienti», ha dichiarato il Ceo.