OPERAZIONE
Maxi acquisizione nel food delivery: Uber compra Delivery Hero per 13 miliardi
Uber acquisirà Delivery Hero con un'offerta da 41,50 euro per azione, valutando il gruppo tedesco quasi 13 miliardi di euro. L'operazione rafforza il consolidamento del mercato internazionale del food delivery
Il mercato internazionale del food delivery si prepara a una nuova fase di consolidamento. Il gruppo statunitense Uber ha raggiunto un accordo per acquisire la società tedesca Delivery Hero (proprietaria, tra gli altri, anche del marchio Glovo), operazione che attribuisce all'azienda con sede a Berlino una valutazione complessiva di poco inferiore ai 13 miliardi di euro.
La conferma è arrivata dalla stessa Delivery Hero, che ha comunicato l'intesa con il colosso americano della mobilità e delle consegne. L'offerta prevede un corrispettivo di 41,50 euro per ogni azione della società.
Un'operazione che rafforza il settore delle consegne
L'acquisizione rappresenta uno dei principali movimenti degli ultimi anni nel comparto delle piattaforme digitali dedicate alla ristorazione e alle consegne a domicilio. L'obiettivo è rafforzare la presenza internazionale del gruppo e integrare competenze maturate nei diversi mercati in cui le due aziende operano.
Negli ultimi anni il settore ha vissuto una fase di trasformazione caratterizzata da una crescente concentrazione degli operatori, chiamati a confrontarsi con l'aumento dei costi logistici, la ricerca di maggiore efficienza e un mercato ormai sempre più competitivo.
Commentando l'operazione, il cofondatore e amministratore delegato di Delivery Hero, Niklas Östberg, ha sottolineato gli elementi di continuità tra le due realtà. «La piattaforma globale di mobilità e consegne di Uber e il nostro comune impegno verso l'innovazione rendono questa partnership ideale per consolidare i punti di forza di Delivery Hero nella consegna locale di cibo e nel quick commerce e per portare avanti la nostra strategia "Everyday App" a beneficio dei nostri clienti», ha dichiarato il Ceo.
Le possibili ricadute per ristorazione e Horeca
Per il comparto Horeca, l'operazione conferma come il mercato del delivery continui a essere considerato strategico dagli investitori internazionali. La crescente integrazione tra servizi di mobilità, consegna di pasti e quick commerce potrebbe incidere sull'evoluzione delle piattaforme digitali utilizzate da ristoranti ed esercenti, con modelli sempre più orientati a concentrare in un'unica applicazione servizi diversi dedicati alla vita quotidiana.