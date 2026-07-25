Olio di palma e riso italiano: le incognite dei mercati agricoli tra scorte e clima

Riso Lungo A: comprende varietà con chicco lungo e affusolato, ma con una maggiore tendenza a mantenere una certa consistenza dopo la cottura. È il gruppo più utilizzato per molti risi italiani destinati al consumo quotidiano, come Arborio, Carnaroli, Baldo e Roma, particolarmente apprezzati per risotti grazie alla capacità di assorbire i condimenti mantenendo il chicco consistente.

Riso Lungo B: comprende varietà con chicco molto lungo e sottile, spesso associate ai risi di tipo parboiled o destinati a preparazioni in cui il chicco deve rimanere più separato dopo la cottura. Sono diffusi anche nei mercati internazionali e in alcune tipologie di consumo come contorni e piatti etnici.