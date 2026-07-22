L'Associazione Gallura Turismo rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche nella promozione e valorizzazione della Gallura e del nord Sardegna. Attraverso progetti dedicati alla fruizione del territorio, alla tracciatura dei sentieri, all'organizzazione di iniziative di carattere sociale e alla costruzione di una rete di convenzioni strategiche, l'associazione opera ogni giorno per rendere la Sardegna più accessibile, più accogliente e più attrattiva durante tutto l'anno. Il lavoro di Gallura Turismo si distingue per la capacità di mettere in relazione operatori turistici, imprese, associazioni di categoria, consumatori e cittadini, creando sinergie che generano benefici concreti sia per chi vive il territorio sia per chi sceglie di visitarlo.

I paesaggi e i sentieri della Gallura, valorizzati dai progetti di promozione e sostenibilità dell'Associazione Gallura Turismo

Un impegno costante che contribuisce a promuovere un modello di turismo sostenibile, destagionalizzato e orientato alla valorizzazione delle eccellenze locali. Un ruolo centrale è svolto dalla rete Gao - Gallura Always Open, un circuito che riunisce strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e fornitori di servizi con l'obiettivo di offrire ai visitatori le migliori opportunità di soggiorno, esperienze e servizi durante tutti i dodici mesi dell'anno. Un progetto che favorisce la destagionalizzazione del turismo e sostiene l'economia locale attraverso una collaborazione continua tra gli operatori del territorio.

Convenzione Grimaldi Lines: viaggiare in Sardegna con vantaggi esclusivi

Tra le iniziative più importanti promosse da Gallura Turismo spicca la recente convenzione con Grimaldi Lines, una delle compagnie di navigazione più affidabili, apprezzate e convenienti per i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola. Grazie a questo accordo, si può richiedere il codice convenzione messo a disposizione dall'associazione e ottenere uno sconto variabile sulle prenotazioni effettuate con Grimaldi Lines. L'agevolazione si applica praticamente a tutte le tipologie di viaggio: dal semplice passaggio ponte alle poltrone, fino alle cabine interne ed esterne, comprendendo anche il trasporto di automobili, motocicli, camper, furgoni e altri veicoli. Una concreta opportunità per ridurre i costi del viaggio e rendere la Sardegna ancora più facilmente raggiungibile.

Rete di convenzioni e sostegno alle imprese locali in Gallura