ALWAYS OPEN
Sardegna: il progetto che porta il turismo in Gallura tutto l’anno
L’Associazione Gallura Turismo promuove la Sardegna con iniziative sociali, sentieristica e un turismo sostenibile e destagionalizzato. Grazie alla rete Gallura Always Open (GAO), offre accoglienza e servizi 12 mesi l'anno
L'Associazione Gallura Turismo rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche nella promozione e valorizzazione della Gallura e del nord Sardegna. Attraverso progetti dedicati alla fruizione del territorio, alla tracciatura dei sentieri, all'organizzazione di iniziative di carattere sociale e alla costruzione di una rete di convenzioni strategiche, l'associazione opera ogni giorno per rendere la Sardegna più accessibile, più accogliente e più attrattiva durante tutto l'anno. Il lavoro di Gallura Turismo si distingue per la capacità di mettere in relazione operatori turistici, imprese, associazioni di categoria, consumatori e cittadini, creando sinergie che generano benefici concreti sia per chi vive il territorio sia per chi sceglie di visitarlo.
Un impegno costante che contribuisce a promuovere un modello di turismo sostenibile, destagionalizzato e orientato alla valorizzazione delle eccellenze locali. Un ruolo centrale è svolto dalla rete Gao - Gallura Always Open, un circuito che riunisce strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e fornitori di servizi con l'obiettivo di offrire ai visitatori le migliori opportunità di soggiorno, esperienze e servizi durante tutti i dodici mesi dell'anno. Un progetto che favorisce la destagionalizzazione del turismo e sostiene l'economia locale attraverso una collaborazione continua tra gli operatori del territorio.
Convenzione Grimaldi Lines: viaggiare in Sardegna con vantaggi esclusivi
Tra le iniziative più importanti promosse da Gallura Turismo spicca la recente convenzione con Grimaldi Lines, una delle compagnie di navigazione più affidabili, apprezzate e convenienti per i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola. Grazie a questo accordo, si può richiedere il codice convenzione messo a disposizione dall'associazione e ottenere uno sconto variabile sulle prenotazioni effettuate con Grimaldi Lines. L'agevolazione si applica praticamente a tutte le tipologie di viaggio: dal semplice passaggio ponte alle poltrone, fino alle cabine interne ed esterne, comprendendo anche il trasporto di automobili, motocicli, camper, furgoni e altri veicoli. Una concreta opportunità per ridurre i costi del viaggio e rendere la Sardegna ancora più facilmente raggiungibile.
Rete di convenzioni e sostegno alle imprese locali in Gallura
L'attività di Gallura Turismo si estende anche al mondo delle imprese grazie alla convenzione stipulata con CNA Gallura, che consente ai soci di accedere ai servizi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con una riduzione delle quote associative. Un'opportunità importante per artigiani, professionisti e imprese che desiderano usufruire di assistenza, consulenza e servizi qualificati a condizioni particolarmente vantaggiose. L'azione dell'Associazione Gallura Turismo rappresenta un esempio concreto di promozione territoriale fondata sulla collaborazione, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sulla creazione di opportunità reali per cittadini, imprese e visitatori. Sostenuto e finanziato dalla Fondazione di Sardegna e da diversi Comuni della provincia Olbia Tempio, quello di Gallura Turismo è un impegno encomiabile che contribuisce, ogni giorno, a rendere la Gallura e l'intera Sardegna più vicine, più accessibili e sempre più attrattive.