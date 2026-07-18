Si chiude definitivamente la vicenda di Spaghetti House , uno dei marchi che hanno fatto conoscere la cucina italiana a Londra. Come riportano Restaurant e The Caterer , i liquidatori non sono riusciti a trovare un acquirente per la società e hanno quindi deciso di avviarne lo scioglimento.

Il gruppo era entrato in amministrazione controllata il 6 maggio, con la chiusura dei ristoranti e la perdita di oltre 100 posti di lavoro. Due potenziali offerte di acquisto non sono andate a buon fine perché subordinate a un accordo sull’utilizzo del marchio, che non è stato raggiunto.

Fondata nel 1955 dagli italiani Simone Lavarini e Lorenzo Fraquelli, Spaghetti House è stata per decenni un punto di riferimento della ristorazione italiana nella capitale britannica. Una delle sedi storiche, quella di Marble Arch, ha già riaperto con una nuova gestione, mentre gli altri immobili sono stati ceduti separatamente.