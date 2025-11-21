Sushi Selection e nuove proposte: il ritorno di Roberto Okabe a Finger’s Garden

Roberto Okabe torna al Finger’s Garden, locale dove lo chef aveva già lavorato e consolidato la propria presenza milanese. Per celebrare questo ritorno, il 27 novembre Finger’s Garden propone una serata con un menu à la carte dedicato allo chef, che ripropone alcuni piatti già noti come la Sushi Selection e introduce nuove preparazioni pensate per questo rientro. L’incontro prevede un brindisi di apertura seguito dalla cena, con piatti che rappresentano il percorso professionale di Okabe, tra influenza nipponica e stile brasiliano, con attenzione alla materia prima e ai tagli precisi dei crudi.

Lo chef Roberto Okabe

La carriera di Okabe si sviluppa tra Asia, Brasile e Italia, dando forma a una cucina riconoscibile per equilibrio e linearità dei sapori. L’apertura del primo Finger’s nel 2004 aveva segnato l’ingresso di una cucina fusion legata alla qualità degli ingredienti più che alla decorazione elaborata. Finger’s Garden mantiene ancora oggi quell’impianto concettuale, con una linea coerente rispetto alla prima esperienza.

Il ritorno dello chef avviene in un contesto di forte dinamicità della ristorazione locale, dove progetti e aperture si susseguono con frequenza. Finger’s Garden, situato in via Keplero e caratterizzato da una sala immersa nel verde, si conferma un punto di riferimento per la cucina fusion in città. La presenza di Okabe riposiziona il locale come luogo in cui la proposta culinaria mantiene continuità rispetto al passato.

La serata del 27 novembre offre un menu che combina piatti storici e nuove proposte, evidenziando un percorso che unisce memoria professionale e attualità. L’iniziativa consente di osservare come l’esperienza dello chef si traduca oggi in piatti che mantengono coerenza con il proprio stile e con la storia del locale.