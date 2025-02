Al via la quarta edizione di “Chianina in tavola in tour”

Otto cene-incontro dal 27 febbraio al 15 maggio per valorizzare la carne di razza Chianina certificata vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp attraverso il suo legame con il territorio di origine e un corretto utilizzo in cucina per apprezzarne al meglio la qualità. Con questi obiettivi il Consorzio di tutela vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp e l'associazione "Amici della chianina" hanno organizzato, con il patrocinio della Camera di commercio di Siena e Arezzo, la quarta edizione di "Chianina in tavola in tour" che fa parte del progetto "La valle del Gigante bianco" nato nel 2005.

Chianina Igp protagonista in cucina: torna “Chianina in tavola in tour”

L'iniziativa proporrà, con una formula consolidata nelle prime tre edizioni e arricchita da nuove serate, otto cene-incontro in programma dal 27 febbraio al 15 maggio in otto ristoranti della Valdichiana senese e aretina e a Castiglione del Lago (Pg). Le serate saranno aperte a operatori di settore, allevatori, gastronauti e a tutti coloro che amano la carne Chianina certificata vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp. I menu saranno preparati da qualificati chef che lavoreranno in "tandem" in ogni appuntamento: Katia Maccari, Silvia Baracchi (stella Michelin e Delegata per la Toscana di Euro-Toques Italia), Ramona Dobre, Mattia Putzulu, Emiliano Rossi (membro di Euro-Toques Italia), Walter Redaelli, Roberto Lodovichi (Presidente Cuochi Toscani) ed Enrico Madini.

Ecco il programma delle cene-incontro:

Giovedì 27 febbraio : lo chef Emiliano Rossi, dell'Osteria del Teatro di Cortona, ospiterà lo chef Enrico Madini, in arrivo da Osteria Nova a Castiglione del Lago.

: lo chef Emiliano Rossi, dell'Osteria del Teatro di Cortona, ospiterà lo chef Enrico Madini, in arrivo da Osteria Nova a Castiglione del Lago. Giovedì 6 marzo : lo chef Roberto Lodovichi, del ristorante Guido Monaco ad Arezzo, accoglierà nella sua cucina lo chef Mattia Putzulu, del ristorante L'Altro Cantuccio di Montepulciano.

: lo chef Roberto Lodovichi, del ristorante Guido Monaco ad Arezzo, accoglierà nella sua cucina lo chef Mattia Putzulu, del ristorante L'Altro Cantuccio di Montepulciano. Giovedì 13 marzo : lo chef Walter Redaelli, del Ristorante Walter Redaelli di Bettolle, ospiterà la lady chef Ramona Dobre, del ristorante Qui Ciccia di Monte San Savino, che ricambierà l'ospitalità a Monte San Savino giovedì 27 marzo accogliendo nella sua cucina lo stesso chef Walter Redaelli del Ristorante Walter Redaelli di Bettolle.

: lo chef Walter Redaelli, del Ristorante Walter Redaelli di Bettolle, ospiterà la lady chef Ramona Dobre, del ristorante Qui Ciccia di Monte San Savino, che ricambierà l'ospitalità a Monte San Savino accogliendo nella sua cucina lo stesso chef Walter Redaelli del Ristorante Walter Redaelli di Bettolle. Giovedì 3 aprile : la lady chef Katia Maccari, del ristorante I Salotti di Villa il Patriarca di Chiusi, ospiterà la lady chef Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona.

: la lady chef Katia Maccari, del ristorante I Salotti di Villa il Patriarca di Chiusi, ospiterà la lady chef Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona. V enerdì 11 aprile : lo chef Enrico Madini, di Osteria Nova a Castiglione del Lago, ospiterà lo chef Emiliano Rossi, dell'Osteria del Teatro di Cortona.

: lo chef Enrico Madini, di Osteria Nova a Castiglione del Lago, ospiterà lo chef Emiliano Rossi, dell'Osteria del Teatro di Cortona. Giovedì 8 maggio : lo chef Mattia Putzulu del ristorante L'Altro Cantuccio di Montepulciano, ospiterà lo chef Roberto Lodovichi, del ristorante Guido Monaco di Arezzo.

: lo chef Mattia Putzulu del ristorante L'Altro Cantuccio di Montepulciano, ospiterà lo chef Roberto Lodovichi, del ristorante Guido Monaco di Arezzo. Giovedì 15 maggio il sipario calerà con la lady chef Silvia Baracchi, del ristorante Il Falconiere di Cortona, che accoglierà la lady chef Katia Maccari, del ristorante I Salotti di Villa il Patriarca di Chiusi.

I piatti saranno abbinati a vini di qualità in arrivo dai territori coinvolti nell'iniziativa, presentati e serviti da sommelier Fisar e Ais. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a info@chianinavalley.eu.

