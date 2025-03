Cinque serate stellate con chef Andrea Susto al Manna Resort

Dal 25 al 29 marzo, il ristorante L'Orangerie del Manna Resort di Montagna (Bz) ospiterà cinque serate esclusive con lo chef stellato Andrea Susto, che presenterà in anteprima il nuovo menu di primavera. Un'occasione per scoprire la sua cucina fatta di ricerca e contaminazioni, in un equilibrio di sapori che mescola influenze mediterranee, ingredienti locali e tocchi asiatici.

Lo chef Andrea Susto

Quello di Susto non è un semplice ritorno al Manna Resort, ma una tappa di un percorso ben preciso. La sua cucina nasce dal continuo dialogo tra le radici alpine e l'esperienza maturata all'estero, soprattutto in Asia, dove ha trascorso oltre dieci anni. Questo background si traduce in piatti che giocano con i contrasti senza mai perdere armonia, in cui la tecnica si mette al servizio del gusto. Il menu di primavera sarà l'espressione di questa visione: materie prime selezionate, accostamenti studiati e un'attenzione particolare alla pulizia del sapore. L'intento è sorprendere, ma senza forzature, lasciando che ogni elemento contribuisca all'equilibrio complessivo del piatto.

Particolare del L'Orangerie del Manna Resort

Del resto, la filosofia di Andrea Susto si riassume in un principio chiaro: «Il sapore viene prima di tutto». Una regola che lo ha guidato nel corso della sua carriera, portandolo a risultati di rilievo. Basti pensare al ristorante Opera Bombana di Pechino, dove ha difeso la stella Michelin per quattro anni consecutivi, o all'esperienza come sous chef presso 8½ Otto e Mezzo Bombana di Hong Kong, tre stelle Michelin, dove ha affinato ulteriormente il suo stile. Un percorso che dimostra come il talento non basti, ma vada coltivato con dedizione e costanza.

