Manna Resort arriva un consulente speciale: lo chef Andrea Susto

Lo chef Andrea Susto entra nel team di cucina del Manna Resort, il resort a 5 stelle a Montagna (Bz), in Alto Adige, come nuovo consulente. Susto, originario di Merano con all’attivo una stella Michelin conquistata al Ristorante Opera Bombana di Pechino ,affianca, così, lo chef Andreas Pernter, il sous chef Marian Kalser e i due maître Robert Haas (L'Orangerie) e Christian Morandini (Luisa Gourmet). Fino al 13 luglio, Andrea Susto accoglierà personalmente gli ospiti del ristorante L'Orangerie e presenterà il suo nuovo menu gourmet estivo.

Andrea Susto affiancherà come chef Consultant lo chef de cousine Andreas Pernter e i due maître Robert Haas e Christian Morandini

Chi è lo chef Andrea Susto

Originario di Merano (Bz), Andrea Susto è entrato presto in contatto con la cucina locale per poi lasciarsi sedurre dall’influenza dell’Asia, dove ha trascorso più di dieci anni della sua vita professionale. Susto ha sviluppato il suo stile unico in grado di combinare i sapori mediterranei con gli ingredienti asiatici in un modo del tutto personale.

Al ristorante Opera Bombana di Pechino, dimostrando la sua bravura, ha difeso la sua stella Michelin per quattro volte consecutive. Anche come sous chef presso 8½ Otto e Mezzo Bombana Hong Kong, prestigioso ristorante a tre stelle, è riuscito ad affinare le sue abilità culinarie senza perdere di vista le sue radici alpine italiane. «Il sapore viene prima di tutto» è il motto più importante degli altoatesini. Andrea Susto continuerà a perseguire questa motivazione al Manna Resort e trasmetterà le sue eccellenti idee di innovazione al team di cucina dell'hotel.

Com'è il Manna Luxury Resort

Immerso nello splendore alpino delle Dolomiti, a Montagna, Bolzano, sorge il Manna Resort, un esclusivo rifugio a 5 stelle che fonde perfettamente lusso e armonia con la natura circostante. Costruito sul sito di un'ex segheria, il resort si distingue per la sua architettura moderna e sostenibile, realizzata con legno, rame, vetro e un tetto ricoperto d'erba. Questa scelta estetica integra perfettamente l'edificio nel paesaggio montano, creando un'atmosfera di totale sintonia con l'ambiente.

All'interno, gli ospiti sono accolti da 15 junior suite, ognuna con un design unico ispirato a un paese del mondo. Tutte le camere dispongono di una terrazza privata, mentre quelle ispirate alla Scandinavia vantano anche una sauna interna. Per chi desidera un'esperienza ancora più esclusiva, il resort offre 4 chalet indipendenti, ognuno con soggiorno, camino e sauna privata. Due di questi chalet vantano inoltre l'accesso diretto alla piscina naturale interna.

Il fiore all'occhiello del Manna Resort è la sua enfasi sul benessere fisico e mentale. L'area spa, ispirata ai principi orientali, propone un'ampia gamma di trattamenti e attività volte al relax e al riequilibrio. Tra queste, figurano massaggi tradizionali thailandesi, sessioni di yoga e meditazione, due saune, un bagno turco, un bagno mediterraneo e una piscina interna ed esterna. Per gli amanti del fitness, la moderna palestra è dotata di attrezzature all'avanguardia e offre la possibilità di seguire un programma di allenamento personalizzato con l'assistenza di un personal trainer.

Completa l'offerta del resort un'esperienza gastronomica di altissimo livello. I due ristoranti, L'Orangerie e Luisa Gourmet, rappresentano eccellenze del panorama culinario altoatesino. Propongono una cucina creativa che unisce sapori mediterranei a influenze esotiche, utilizzando ingredienti freschi e di stagione provenienti dal territorio locale. La guida esperta di talentuosi chef rende ogni pasto un'esperienza sensoriale indimenticabile.

Nel periodo invernale, il Manna Resort diventa il punto di partenza ideale per gli amanti dello sci. Un servizio navetta collega il resort al comprensorio sciistico, mentre la presenza di un maestro di sci a disposizione degli ospiti permette di perfezionare la propria tecnica o di scoprire nuovi tracciati.

Manna Resort

Vicolo Klamm 3 Doladizza - 39040 Montagna (Bz)

Tel 0471 1430095