Al ristorante Barbagianni il menu di primavera racconta la Toscana

Il ristorante Barbagianni di Colle di Val d'Elsa (Si) presenta il nuovo menu primaverile firmato dal resident chef Lorenzo Neri. Un itinerario gastronomico che attraversa la Toscana, partendo dalle colline locali per arrivare fino al litorale livornese, terra d'origine dello chef. Un racconto di sapori che mette al centro i prodotti dell'orto di proprietà e le migliori eccellenze regionali, tra cui carni, salumi e specialità della costa come l'aringa. Restano confermati i percorsi degustazione Radici - ispirato alla tradizione toscana - e Visione - dedicato a una cucina più creativa e libera -, insieme alla proposta à la carte e a una selezione di piatti pensati per il pranzo.

Il nuovo menu primaverile del Barbagianni celebra la Toscana tra orto, carne e mare

«I nuovi piatti vogliono essere uno specchio delle eccellenze gastronomiche della nostra Toscana. Dai vegetali e le erbe aromatiche di nostra produzione, alle grandi carni che la nostra regione offre - spiega lo chef Lorenzo Neri. La nostra proposta vuole valorizzare la materia prima attraverso piatti di immediata lettura e sapori adatti a tutti i palati. Una cucina schietta, godereccia, in pieno stile toscano».

Lorenzo Neri, resident chef del ristorante Barbagianni di Colle di Val d'Elsa (Si)

Arrivato lo scorso ottobre alla guida della cucina del Barbagianni, Lorenzo Neri prosegue così il suo percorso all'interno di uno dei ristoranti più interessanti della regione. Forte di un'esperienza costruita tra Italia e Francia in ristoranti stellati e realtà di alta cucina, lo chef livornese porta avanti un progetto che coniuga radici territoriali e sensibilità contemporanea, lavorando in continuità con Alessandro Rossi, chef una stella Michelin al Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto, che affianca il Barbagianni nella direzione gastronomica.

Barbagianni

Via Gracco del Secco 86 - 53034 Colle di Val d'Elsa (Si)

Tel +39 0577 170 0328

