Lorenzo Neri è il nuovo resident chef del ristorante Barbagianni di Colle Val d'Elsa

Il ristorante Barbagianni di Colle di Val d'Elsa (Si), una delle mete gastronomiche più apprezzate della Toscana, accoglie una nuova stella nella sua cucina: Lorenzo Neri è il nuovo resident chef. Originario della regione e con un ricco bagaglio di esperienze in alcuni dei più rinomati ristoranti stellati italiani e francesi, Neri si appresta a prendere le redini di un progetto culinario ambizioso. Al suo fianco, nella direzione creativa, resta Alessandro Rossi, chef una stella Michelin al Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto, che continuerà a firmare il menu del Barbagianni con il suo tocco raffinato e innovativo.

Lorenzo Neri, il nuovo resident chef del ristorante Barbagianni di Colle Val d'Elsa

«Il mio arrivo al Barbagianni è importante per tanti motivi - ha commentato Neri - è un ritorno a casa dopo un lungo peregrinare tra i fuochi d'Italia e di Francia; è una prima volta, come resident chef di un'insegna gastronomica con ambiziosi obiettivi; avrò, mi auguro, la possibilità di lasciare la mia impronta e di confrontarmi con lo chef Alessandro Rossi che in me ripone massima fiducia ma che devo guadagnarmi ogni giorno. Insomma. Un ritorno a casa e una grande sfida». Con l'arrivo di Lorenzo «il ristorante si appresta a fare un ulteriore salto di qualità. La sua preparazione tecnica e i suoi trascorsi lavorativi mi hanno colpito sin da subito, anche in virtù della giovane età. Sono sicuro che il dialogo tra lui e lo chef Alessandro Rossi potrà essere un grande stimolo di crescita per entrambi e per il ristorante» ha dichiarato la proprietà del Barbagianni, il Gruppo Elite di Colle di Val d'Elsa. «Conosco Lorenzo da diversi anni. Le nostre strade si erano incrociate nel periodo del Covid-19, mi piace la sua idea di cucina, e sono certo che ci siano tutti i presupposti per fare bene - ha aggiunto lo chef Alessandro Rossi. Mi aspetto tanto da lui, mi piacerebbe che tra noi ci fosse un confronto costante che si traducesse in una ricerca coerente con la filosofia del Barbagianni, partendo sempre dagli ingredienti del Chianti, dell'arcipelago toscano e del nostro orto».

