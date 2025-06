Gusto e sostenibilità nel Leccese: Masseria Baroni racconta il Salento

Prima sorpresa: tre pensionati armati di sacchetti, guanti e pinze impegnati a raccogliere i rifiuti per strada nei pressi del lungomare; seconda, l'accoglienza calda e signorile tanto in spiaggia quanto in masseria. Insomma, la Puglia che non ti aspetti, fuori dagli stereotipi e dai soliti luoghi comuni. L'ultima volta c'ero stato una decina d'anni fa, percorrendola in lungo e in largo: da Rodi Garganico a Vieste e poi giù giù fino a Racale, Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Stavolta mi sono fermato a Presicce e poi a Lido Marini.

La Puglia inattesa: tra custodi del mare e ospitalità di charme

Mare di giugno splendido come non mai, in attesa degli affollati arrivi ferragostani. La stagione turistica si annuncia alla grande, soprattutto nelle realtà meno note, ma sistemate bene bene grazie anche ai fondi europei. Strutture alberghiere nella quasi totalità aperte e pronte ad accogliere i primi vacanzieri. Ho scelto la Masseria Baroni di Montesardo. «Tra natura, profumi e tradizioni a pochi passi dal mare». Struttura moderna, al terzo anno di attività, nel cuore della campagna, con due piscine (una jacuzzi e una sul tetto), tanto verde, alberi secolari e un uliveto che fornisce l'olio alla cucina dello chef Lorenzo.

Una piscina della Masseria Baroni di Montesardo

Lo chef, appunto, con mano sapiente ed elegante cucina con equilibrio soprattutto il pesce freschissimo, accompagnandolo con le classiche verdure del territorio. Una cucina moderna, leggera, non invadente e per nulla scontata. Da non perdere le torte mattutine, ideali per iniziare una giornata sotto il sole del Salento. Ma è di sera che Lorenzo esprime il meglio di se stesso con le paste della tradizione. In sala, a coordinare una squadra attenta e non invadente, Roberto: dirige un servizio efficiente e discreto per un'ottantina di ospiti. Sicuramente una bella sorpresa. E ricordate: nel Salento non prendete nulla, solo foto; non lasciate nulla, solo impronte; non uccidete nulla, solo il tempo.

Masseria Baroni di Montesardo

SP193 - 73050 Lido Marini (Le)

Tel +39 0836 485654

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata