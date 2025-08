Sofitel arriva a Genova: hotel a cinque stelle nel nuovo Waterfront

Recenti fonti genovesi riportano che Sofitel, il noto marchio internazionale del gruppo Accor, ha sottoscritto un accordo pluriennale per la gestione di un hotel di lusso affacciato al Waterfront di Levante di Genova, negli spazi un tempo occupati dall'edificio di Ansaldo Nira. L'intesa è avvenuta con Cds Holding, società responsabile della riqualificazione dell'area dismessa dell'ex Fiera. Sarà realizzata una struttura di circa 130 camere di categoria cinque stelle superiore, con contratto d'affitto di lungo periodo.

Un rendering del nuovo Waterfront di Levante a Genova progettato da Renzo Piano

Hotel a cinque stelle nel progetto firmato Renzo Piano

L'hotel sorgerà in un punto centrale del nuovo Waterfront di Levante, progetto firmato dall'architetto Renzo Piano. L'area, estesa per circa 100mila m², è destinata a diventare un polo urbano multifunzionale con residenze vista mare, uffici, spazi espositivi e ristoranti sul canale. Il palazzo destinato all'hotel si affaccia sul canale principale e completa l'assetto urbano tra il Palasport e le abitazioni progettate dallo studio di Piano.

La strategia di Sofitel per il mercato alberghiero di Genova

L'ingresso di Sofitel nel panorama alberghiero genovese rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del turismo di alto livello. La scelta del brand è coerente con l'obiettivo di creare un'offerta ricettiva esclusiva sul fronte mare. Il contratto di locazione firmato prevede una gestione ultraventennale, garantendo stabilità e investimenti mirati alla qualità del servizio.

Comfort e vista mare: le caratteristiche dell'hotel Sofitel

La struttura Sofitel ospiterà circa 130 camere di alta gamma, disegnate per offrire comfort, panorami sul mare e servizi esclusivi. L'hotel sarà inglobato in un edificio moderno, allineato al linguaggio architettonico del quartiere, e dotato di accesso diretto alla promenade sul canale. Sono previste anche soluzioni per eventi, meeting e uso professionale, compatibili con il piano di valorizzazione urbana. Se i tempi saranno rispettati, il cantiere sarà aperto nella primavera del 2026.

Sofitel rafforza l'immagine internazionale di Genova

L'arrivo di Sofitel sul waterfront genovese rafforza l'immagine della città nel circuito del turismo di lusso. Il brand, già presente in importanti capitali come Roma, potrà attrarre una clientela internazionale e contribuire al rafforzamento dell'indotto locale. L'investimento nel segmento cinque stelle superiore è una risposta diretta ai nuovi flussi turistici e agli eventi di richiamo globale che Genova ospita regolarmente.

© Riproduzione riservata