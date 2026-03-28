Torino si sveglia con un nuovo indirizzo da segnare in agenda. All’interno dell’Open Innovation Center di Banca Sella, il ristorante Galfer introduce la “Colasiun”, una proposta pensata per trasformare la colazione del sabato in un momento dedicato al gusto e al tempo lento. Il nome, in dialetto piemontese, richiama proprio la colazione, dichiarando fin da subito un legame con il territorio e con le sue abitudini quotidiane.

Galfer Bistrot trasforma il sabato mattina in un rito di piacere con la Colasiun

Orari e formula della Colasiun

L’appuntamento è fissato ogni sabato, dalle 8:30 alle 11:30, con una formula che unisce lievitati, piatti espressi e suggestioni da grande colazione internazionale. La proposta si sviluppa attorno a due percorsi distinti, entrambi costruiti per offrire un’esperienza completa, equilibrata e curata nei dettagli.

Colazione della Crocetta: leggerezza e gusto

La Colazione della Crocetta (16 euro) è la versione più leggera, ideale per chi desidera concedersi qualcosa di speciale senza eccedere. Comprende due croissant mignon, un pan briochino e pane rustico, accompagnati da miele, marmellate e burro. Sul fronte salato, un tramezzino al prosciutto cotto, mentre la parte beverage include una bevanda calda e una spremuta o un succo.

Colazione Sabauda: esperienza completa

Più articolata la Colazione Sabauda (25 euro), ispirata alle grandi colazioni d’hotel e pensata per chi vuole prendersi tutto il tempo necessario. Accanto ai due croissant mignon, al pan brioche e al pane rustico con confetture, si aggiungono yogurt con frutta e cereali e un Harry’s Croque. La proposta beverage comprende una bevanda calda e una centrifuga, spremuta o succo. Completa il percorso un piatto a scelta tra uova strapazzate con bacon e pane in cassetta tostato, oppure uova strapazzate con salmone affumicato, pane tostato e burro.

Menu uova: la colazione gourmet

A rendere ancora più interessante l’esperienza è il menu uova, disponibile a parte e realizzato espresso dallo chef. Qui la colazione si apre a una dimensione più gourmet, con proposte come uova alla coque, uova alla Bénédict, ma anche preparazioni dal respiro francese come crêpe Suzette e pain perdu, fino a una selezione di formaggi francesi.

Colazione come esperienza gastronomica

La “Colasiun” si inserisce così in una tendenza sempre più diffusa anche in Italia, quella della colazione vissuta come esperienza gastronomica e non più come semplice abitudine quotidiana. In un contesto contemporaneo come quello dell’Open Innovation Center, Galfer costruisce un’offerta capace di dialogare con la città e con un pubblico attento alla qualità, trasformando il sabato mattina in un piccolo rito di piacere.

Galfer Bistrot & Cafè

C.so Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino

Tel + 39 342 870 7297

di Piera Genta