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25 aprile

Alessandro Rossi a Vinum Alba: la Toscana incontra il Piemonte al Castello di Roddi

Il 25 aprile, il nuovo executive del Barbagianni di Colle Val d’Elsa (Si) firma una cena costruita su materia prima, stagionalità e lavoro sull’orto, tradotti in piatti essenziali e coerenti con il suo percorso

 
22 aprile 2026 | 16:35

Alessandro Rossi a Vinum Alba: la Toscana incontra il Piemonte al Castello di Roddi

Il 25 aprile, il nuovo executive del Barbagianni di Colle Val d’Elsa (Si) firma una cena costruita su materia prima, stagionalità e lavoro sull’orto, tradotti in piatti essenziali e coerenti con il suo percorso

22 aprile 2026 | 16:35
 

Il nuovo executive chef del ristorante Barbagianni di Colle Val d’Elsa (Si), Alessandro Rossi, trasferitosi di recente insieme all’intera brigata di cucina e di sala del Gabbiano 3.0, una stella Michelin di Marina di Grosseto, sarà protagonista sabato 25 aprile di una delle cene di Vinum a Tavola al Castello di Roddi (Cn), nell’ambito della 48ª edizione di Vinum Alba - Fiera Internazionale dei vini del Piemonte.

rossi

Lo chef Alessandro Rossi

L’appuntamento riporta lo chef nelle Langhe dopo la partecipazione alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e si inserisce nel programma degli incontri enogastronomici ospitati nella fortezza quattrocentesca di Roddi. Per l’occasione, Rossi proporrà una cucina che mette in relazione Piemonte e Toscana, tra grandi vini, carni identitarie e una visione contemporanea del territorio.

La cena segna anche una nuova fase del suo percorso professionale: dopo la stella Michelin ottenuta a La Leggenda dei Frati di Firenze e confermata al Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto, oggi è executive del Barbagianni di Colle di Val d’Elsa, dove collabora da tempo.

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«I piatti della serata sono i più rappresentativi della nostra idea di cucina regionale contemporanea - ha commentato Rossi. Porterò la Toscana in Piemonte, raccontandola attraverso ciò che sento più vicino: il dialogo tra l’entroterra e la costa tirrenica, le stagioni e le loro ispirazioni, e il lavoro sull’orto biodinamico del ristorante, che coltiviamo personalmente sui bastioni di Colle di Val d’Elsa».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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