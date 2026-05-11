All’Aleph Rome Hotel tornano le cene dove i piatti “nascono” dalle proiezioni

Un percorso multisensoriale esclusivo, in cui ogni tavolo si trasforma in un palcoscenico animato attraverso proiezioni tridimensionali che, fin dal suo debutto, registra ogni sera il tutto esaurito. A quattro anni dal suo approdo in Italia, l’Aleph Rome Hotel rinnova l’esperienza con una nuova edizione: “Le Petit Chef & il libro magico di cucina”, in cui il piccolo chef si confronta con un libro di cucina magico, capace di evocare ricette, incantesimi e presenze fiabesche. Le animazioni 3D, con apparizioni di fate, inattesi colpi di scena e gag esilaranti, si concludono con l’arrivo in tavola del piatto che prende forma nella realtà, deliziando il palato degli ospiti.

All’Aleph Rome Hotel tornano le cene immersive con “Le Petit Chef & il libro magico di cucina”

Il nuovo menu, tratto dal libro magico delle ricette, è concepito per accompagnare la narrazione e valorizzare ingredienti selezionati, con tre proposte disponibili nelle versioni classica, vegetariana e per bambini. Con questa nuova edizione, l’Aleph Rome Hotel si conferma come unica destinazione in Italia in cui tecnologia, narrazione e alta cucina si fondono in un’esperienza memorabile, invitando gli ospiti a vivere una serata fuori dall’ordinario, all’insegna della meraviglia e del gusto con “Le Petit Chef & Il libro magico di cucina”.

Le Petit Chef è un format internazionale nato nel 2015 da un’idea del collettivo artistico Skullmapping. Grazie alla tecnica del videomapping 3D, ogni tavolo diventa uno spazio narrativo in cui le avventure del piccolo chef si intrecciano con la preparazione dei piatti, dando vita a un racconto visivo e gastronomico senza precedenti. Le proiezioni tridimensionali, accompagnate da una colonna sonora tematica, guidano gli ospiti attraverso la preparazione di ogni portata, alternando momenti di ironia e sorpresa. Al termine di ciascuna animazione, il piatto appena raccontato prende forma nella realtà, creando un dialogo armonioso e coinvolgente.

Di Claudio Zeni

Aleph Rome Hotel

Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma

Tel +39 06 422 9001