A Verbania il Giro d’Italia entra in pasticceria con la monoporzione “biciG”

C’è chi aspetta il Giro d’Italia lungo le transenne e chi prova a raccontarlo in pasticceria. A Verbania, dove venerdì 22 maggio si concluderà la tredicesima tappa della corsa rosa, il pastry chef Emilio Glorioso ha creato "biciG", una monoporzione a forma di bicicletta rosa che, al taglio, mostra i colori del tricolore italiano. Il dolce nasce per accompagnare i giorni dell’arrivo del Giro sul lago Maggiore, trasformando uno degli appuntamenti sportivi più seguiti del Paese in un pezzo da vetrina. La lettera G impressa sulle ruote richiama insieme la corsa e il cognome del pasticciere, siciliano di nascita, ormai volto noto della pasticceria verbanese. La struttura della monoporzione gioca sui colori della bandiera.

“biciG”, la monoporzione tricolore ispirata al Giro d’Italia firmata Emilio Glorioso

Il verde è affidato a un croccante al pistacchio con namelaka al pistacchio; il bianco a un cremoso alla vaniglia profumato con fava tonka e limone; il rosso a una gelée di fragola e lampone. All’esterno, una copertura di cioccolato bianco spruzzata di rosa richiama immediatamente la maglia del leader.«Il Giro d’Italia è un evento popolare che attraversa territori, persone e identità diverse. Mi piaceva l’idea di raccontarlo attraverso un dolce che parlasse sia del Giro sia dell’Italia», spiega Glorioso.

Non è la prima volta che un grande evento sportivo entra in laboratorio: negli ultimi anni diversi pasticcieri hanno lavorato su creazioni temporanee pensate per festival o manifestazioni cittadine. La differenza, in questo caso, è che il riferimento visivo e gustativo tiene insieme la bicicletta, il rosa, il tricolore nella costruzione del dolce senza ridurlo a oggetto decorativo. Glorioso proporrà biciG per tutta la durata del Giro. La sua formazione passa dalla Sicilia al Veneto, dalla Francia alla Svizzera, con tappe in realtà come la Pasticceria Veneto di Iginio Massari e collaborazioni nel mondo dell’alta pasticceria e delle lavorazioni in zucchero e cioccolato. Sul Lago Maggiore, questa è una delle sue prime creazioni legate al territorio. Il Giro, nel frattempo, passa e lascia qualcosa in vetrina.

Di Piera Genta

Glorioso Pasticceria

Corso Europa 62 - 28922 Verbania

Tel 0323 353359