Il rooftop bar del Molino Stucky racconta Venezia con una drink list ispirata ai colori

Tra riflessi, sfumature e atmosfere sospese, l’estetica e le suggestioni veneziane sono tradotte in una collezione di cocktail. È da questa visione che nasce Shades of Venice, la nuova drink list ideata da Valentina Mircea e dal suo team per lo Skyline Rooftop Bar, il rooftop bar dell’Hilton Molino Stucky Venice. Più che una cocktail list, Shades of Venice è un percorso sensoriale costruito sui contrasti che definiscono l’anima della città: luce e ombra, acqua e pietra, quiete e vitalità. Un viaggio immersivo in cui il colore diventa espressione aromatica, trasformando Venezia in un’esperienza da degustare.

Skyline Rooftop Bar, il rooftop bar dell’Hilton Molino Stucky Venice

La collezione si sviluppa attraverso sei colori, sei universi cromatici e aromatici ispirati a luoghi, momenti e suggestioni della laguna: Rubra, Mercato, Solara, Giardino, Horizon e Vespro. Ogni colore dà vita a tre cocktail declinati secondo differenti livelli di intensità. Rubra si ispira ai rossi profondi dei palazzi storici veneziani e dei tessuti nobili, intrecciando melograno e spezie in drink avvolgenti e persistenti. Mercato cattura invece l’energia vibrante dei mercati veneziani del mattino, tra mandarino, agrumi e uva. Con Solara, Venezia si accende di luce mediterranea attraverso note di ananas, cocco e delicati contrasti amaricanti.

Il drink Rubra

Più intime e contemplative sono le atmosfere di Giardino, dedicate ai giardini nascosti della città, dove accenti erbacei, botanici e terrosi si fondono in composizioni eleganti e silenziosamente complesse. Horizon guarda alla linea sottile tra acqua e cielo, evocando il mare veneziano con sfumature saline, minerali e aromatiche di finocchio. Infine, Vespro racconta il tramonto sulla laguna attraverso la morbidezza vellutata del fico d’India, accompagnata da accenti speziati e chiaroscuri crepuscolari.

Valentina Mircea

Anche per questa nuova collezione resta centrale la componente esperienziale e interattiva: ogni serie ha la sua sfumatura, ogni persona ha il suo cocktail ideale, da scoprire attraverso una divertente esperienza digitale. Un veloce test, in pochi semplici passaggi, è infatti in grado di suggerire all’ospite il cocktail che, in quel particolare momento, risponde meglio alle sue esigenze. Con Shades of Venice, lo Skyline Rooftop Bar conferma la propria vocazione alla mixology contemporanea, trasformando il panorama veneziano in una narrazione liquida fatta di colore, luce ed emozione.

Di Claudio Zeni

Hilton Molino Stucky Venice

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel +39 041 272 3311